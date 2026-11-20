Рекомендації стосуються айви звичайної (Cydonia oblonga), яка росте у відкритому ґрунті.

Чи потрібно обрізувати айву перед зимою

Фахівці RHS пояснюють, що доросла сформована айва зазвичай потребує лише легкого обрізування за необхідності. Його проводять узимку, коли дерево перебуває у стані спокою.

Не вкорочуйте всі пагони лише для того, щоб зробити крону компактнішою. За поясненням фахівців, суцільне вкорочування торішнього приросту зменшує плодоношення.

Після опадання листя огляньте дерево. Зверніть увагу на сухі, зламані або уражені гілки, пагони, які труться один об одного, та загущені ділянки крони.

Планове проріджування залиште на період спокою, обираючи строк з урахуванням місцевої погоди. Зламану гілку, яка може впасти, не залишайте до запланованої обрізки.

Чи потрібні айві осінні добрива

У цьому ж посібнику фахівці зазначають, що за регулярного мульчування органікою айві може взагалі не знадобитися додаткове підживлення.

Якщо є ознаки нестачі поживних речовин, спочатку потрібно з'ясувати, чого бракує дереву. Вносити добрива за потреби товариство рекомендує ранньою весною.

Тому підживлювати айву восени лише через завершення сезону не потрібно. Добриво обирають відповідно до потреб рослини та застосовують за інструкцією.

Що робити з опалим листям

У довідці товариства про плямистість листя айви експерти пояснюють, що збудник цієї грибкової хвороби може зимувати в опалому листі та відмерлих пагонах. Серед можливих проявів хвороби - численні темні плями, передчасне опадання листя та всихання кінчиків пагонів.

Якщо дерево мало такі ознаки, зберіть опале листя під ним. Не залишайте його як свіжу мульчу під тією самою айвою.

Звичайного осіннього пожовтіння недостатньо, щоб запідозрити саме цю хворобу. Причину всихання гілок або пошкодження плодів варто уточнити, перш ніж обирати засіб для обробки.

Як поливати айву восени

Фахівці радять визначати потребу дорослих, уже вкорінених дерев у поливі за станом ґрунту. Для цього землю під кроною перевіряють на глибині приблизно 15-23 см:

якщо вона прохолодна та волога, полив поки не потрібен;

якщо суха, кореневу зону потрібно зволожити;

якщо мокра або вода застоюється, додавати її не слід.

Поливайте повільно, щоб вода встигала просочуватися в землю. Зволожуйте площу під кроною, а не лише невелику ділянку біля стовбура.

Особливо уважно стежте за молодими деревами: у перші роки після посадки вони потребують поливу під час посухи.

Як захистити коріння та стовбур молодої айви

У рекомендаціях Університету Іллінойсу фахівці радять перевіряти вологість ґрунту та за потреби поливати молоді дерева перед зимою. Також важливо мульчувати землю навколо рослин, не засипаючи стовбур. Окремо експерти пояснюють, як захистити молоду кору від сонячних опіків і пошкоджень гризунами.

Мульча для коріння. Розкладіть подрібнену деревну мульчу шаром приблизно 8-10 см, залишивши близько 15 см вільного простору навколо стовбура. Вона пом'якшує температурні коливання ґрунту. Якщо мульча вже є, перевірте її товщину перед додаванням нової. Не насипайте матеріал гіркою до кори.

Захист від зимових сонячних опіків. Молодій тонкій корі можуть шкодити нагрівання сонцем і подальше різке охолодження. Для захисту використовують спеціальну білу садову обмотку або білий кожух для стовбура. Тимчасову обмотку встановлюють восени та знімають навесні після останніх заморозків.

Сітка від тварин. Якщо кору пошкоджують миші або зайці, встановіть металеву сітку з вічками близько 6 мм, залишивши приблизно 15 см до стовбура. Від мишей її нижній край заглиблюють на 5-8 см. Для захисту від зайців бар'єр має виступати приблизно на 50-60 см над очікуваним рівнем снігу.