Чайник чи пральна машина вибиває автомат: причини та небезпечні помилки

Що саме спрацювало у щитку

У побуті словом "автомат" нерідко називають різні захисні пристрої. Однак вони реагують на різні проблеми.

Як пояснює Schneider Electric , звичайний автоматичний вимикач захищає лінію від перевантаження та короткого замикання. Окремий пристрій захисного вимкнення, або ПЗВ, реагує на витік струму, який може виникнути, наприклад, через пошкодження ізоляції.

Є також дифавтомат, який поєднує обидві функції, зазначає виробник електрообладнання Hager .

Спрацювання ПЗВ не варто автоматично пояснювати тим, що одночасно увімкнули забагато потужної техніки. Для з'ясування причини потрібно знати, який саме захист вимкнув живлення.

Коли причина може бути в перевантаженні

Якщо чайник увімкнули, коли вже працюють пральна машина, бойлер чи обігрівач, сумарне навантаження може виявитися завеликим для відповідної лінії. Про ризик одночасної роботи потужних приладів нагадує Львівська районна державна адміністрація у рекомендаціях.

Важливо враховувати підключення до однієї лінії, а не лише до однієї розетки. Electrolux серед можливих причин спрацювання захисту називає одночасну роботу кількох приладів на одному електричному контурі.

Різні розетки можуть належати до тієї самої лінії. Тому перенесення чайника до сусідньої розетки саме собою не гарантує зменшення навантаження на автомат.

Коли підозрюють несправність приладу

Якщо вимкнення вже повторювалося саме з одним приладом, навіть без одночасної роботи іншої потужної техніки, перевірки потребують і прилад, і його підключення.

Наприклад, Bosch серед можливих причин спрацювання захисту під час роботи пральної машини називає несправності двигуна або нагрівача, замикання проводів чи потрапляння води на електричні частини.

За самим фактом вимкнення не можна визначити, який вузол несправний. Для цього потрібна професійна діагностика.

Що можна безпечно перевірити самостійно

У своїх рекомендаціях Samsung радить знеструмлювати пральну машину перед оглядом і не вмикати захист знову й знову, якщо він спрацьовує.

Припиніть користування приладом. Від'єднайте вилку, лише якщо доступ до неї безпечний, руки та підлога сухі. Не торкайтеся оплавленої вилки чи розетки, а також мокрого електрообладнання. Огляньте доступні зовнішні частини. Після від'єднання перевірте, чи немає пошкоджень шнура, потемніння вилки, слідів плавлення або води біля електричних з'єднань. Не розбирайте корпус і розетку. Підготуйте інформацію для фахівця. Запишіть, які прилади працювали одночасно та коли зникло живлення: після вставляння вилки, натискання кнопки запуску чи через певний час роботи. Знадобляться також модель приладу та фото маркування захисту у щитку, видимого без зняття захисної панелі. Не знімайте її самостійно.

Навмисно повторювати запуск, щоб уточнити момент вимкнення, не потрібно.

Якщо під час увімкнення пральної машини спрацьовує ПЗВ або є запах гару, оплавлення чи вода біля неї, виробник радить припинити експлуатацію та не перепідключати машину до іншої розетки для перевірки.

Розетку, проводку та щиток перевіряє електрик. Несправності самого приладу усуває сервісний майстер. Якщо причина незрозуміла, спочатку зверніться до електрика для перевірки лінії та її захисту.

Чому не можна просто поставити "потужніший" автомат

Заміна автомата на пристрій із більшим номінальним струмом без перевірки проводки не усуває причину вимкнення. Захист має відповідати електричній лінії та її допустимому навантаженню.

Також не можна обходити захист, від'єднувати заземлення чи втручатися в роботу захисних пристроїв, щоб техніка продовжувала працювати. Виробник електрообладнання Fuji Electric наголошує: причину повторних спрацювань має встановлювати кваліфікований фахівець із відповідним вимірювальним обладнанням.

За появи диму або вогню не намагайтеся повторно ввімкнути живлення чи дістатися до небезпечної розетки. Відійдіть у безпечне місце та телефонуйте 101.