Причини гниття яблук на дереві: як розпізнати моніліоз та захистити врожай

Плоди уражені плодовою гниллю

Одна з найчастіших причин - плодова гниль, або моніліоз. Це грибкове захворювання, яке спричиняє появу коричневої плями, що поступово збільшується та охоплює весь плід.

На поверхні яблука можуть з'являтися світло-коричневі подушечки зі спорами. Згодом плід зморщується, висихає і часто залишається висіти на дереві у вигляді так званої мумії.

Особливо легко грибок потрапляє всередину через пошкодження шкірки. Тому яблука, які постраждали від птахів, комах або градобою, перебувають у групі ризику.

Що робити: регулярно оглядайте дерево та одразу знімайте всі гнилі плоди. Не залишайте їх на гілках до весни - вони можуть стати джерелом інфекції наступного сезону.

Яблука пошкодили комахи або птахи

Навіть невелика дірочка в шкірці може стати воротами для грибкової інфекції. Пошкодження залишають, зокрема, гусениці плодожерки, а також птахи.

Через ранку всередину потрапляють спори грибків, після чого плід починає псуватися. Саме тому іноді можна побачити кілька гнилих яблук на дереві, тоді як інші виглядають абсолютно здоровими.

Що робити: пошкоджені плоди краще знімати якомога раніше. Також варто стежити за шкідниками та не допускати масового пошкодження врожаю.

На яблуках є парша

Ще одна проблема - парша яблуні. Спочатку на плодах з'являються темні або оливкові плями. У міру росту яблука пошкоджені ділянки можуть розтріскуватися.

Через такі тріщини плодова гниль отримує легкий доступ до м'якоті, тому парша та гниття нерідко з'являються одночасно. Захворювання особливо активно поширюється за вологої погоди.

Що робити: восени прибирайте опале листя та плоди з-під дерева, не залишайте на гілках уражені яблука. Так ви зменшите кількість джерел інфекції в саду.

Дерево надто загущене

Якщо крона яблуні дуже густа, всередині неї гірше циркулює повітря. Після дощу або тривалого періоду вологої погоди плоди та листя довше залишаються мокрими - а це сприятливі умови для розвитку грибкових хвороб.

Тому проблема може бути не лише в самому захворюванні, а й у тому, наскільки добре дерево провітрюється.

Що робити: своєчасно проводьте обрізку, видаляючи сухі, хворі та зайві гілки. Водночас не варто надмірно обрізати дерево за один раз - формування крони краще проводити поступово.

На дереві залишаються гнилі плоди

Зверніть увагу, що фахівці британського Королівського садівничого товариства радять не залишати гнилі яблука на дереві навіть після завершення сезону.

Не варто забувати й про так звані "мумії" - зморщені та висохлі плоди, які продовжують висіти на гілках. У них грибок може пережити зиму, а навесні знову стати джерелом інфекції.

RHS також пояснює, що плодова гниль часто починається саме з пошкоджень шкірки - наприклад, після укусів птахів, діяльності плодожерки або ураження паршею. Крім того, інфекція легко переходить з одного яблука на інше, якщо плоди торкаються між собою.

До всього експерти RHS рекомендують формувати крону так, щоб усередину потрапляло більше світла і добре циркулювало повітря. Загущена крона створює сприятливіші умови для хвороб, тому під час обрізки варто прибирати гілки, які ростуть у центр дерева та перехрещуються.

Як захистити яблуні наступного року

Щоб проблема не повторилася, восени варто провести просту санітарну роботу в саду:

зібрати всі гнилі та муміфіковані яблука з дерева;

прибрати опалі плоди з-під яблуні;

видалити хворі та сухі гілки;

не залишати пошкоджені плоди на дереві;

стежити, щоб крона не була надмірно загущеною;

регулярно оглядати яблука на наявність плям, тріщин і слідів комах.

Головне - не чекати, поки гниль пошириться на більшу частину врожаю. Одне заражене яблуко може стати джерелом проблеми для плодів, які ростуть поруч, особливо якщо вони торкаються одне одного.