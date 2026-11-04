Чорна п'ятниця 2026: як відрізнити справжні знижки від маркетингових хитрощів

Чому велика знижка не завжди означає економію

Один із прийомів, на який варто звертати увагу під час розпродажів, - штучне завищення початкової вартості товару.

Перед акцією продавець може підвищити ціну, а потім знизити її до звичайного рівня. У результаті покупець бачить привабливий відсоток знижки, хоча фактично майже нічого не заощаджує.

Наприклад, раніше кавомашина коштувала 4000 гривень. Перед Чорною п'ятницею її ціну підвищили до 6000 гривень, а під час розпродажу запропонували за 3900 гривень.

На ціннику може з'явитися напис про знижку 35%, хоча порівняно зі звичайною ціною покупець заощадить лише 100 гривень.

Держпродспоживслужба наголошує, що інформація про акційні пропозиції повинна бути достовірною. Створювати ілюзію значного здешевлення за допомогою штучно завищеної початкової ціни неприпустимо.

Як перевірити, чи справді товар подешевшав

Найпростіший спосіб не переплатити - порівняти акційну вартість із цінами до розпродажу та пропозиціями інших магазинів.

Для цього варто:

Перевірити вартість у кількох продавців. Порівнюйте однакові моделі, а не лише товари зі схожими назвами.

Подивитися історію цін. Деякі сервіси порівняння вартості дозволяють побачити, як змінювалася ціна протягом попередніх тижнів або місяців.

Звернути увагу на комплектацію. Дешевша пропозиція може стосуватися іншої версії пристрою або товару без додаткових аксесуарів.

Порахувати повну вартість. Доставка, комісії та обов'язкові додаткові послуги можуть зменшити очікувану економію.

Перевірити умови акції. Іноді рекламована ціна доступна лише за промокодом, під час купівлі кількох товарів або для учасників програми лояльності.

Якщо плануєте придбати дорогу техніку, корисно почати стежити за цінами ще до Чорної п'ятниці. Так буде простіше зрозуміти, чи справді товар став дешевшим.

Які маркетингові хитрощі змушують купувати більше

Не всі акційні пропозиції є обманом. Проте деякі маркетингові прийоми можуть спонукати покупців витрачати гроші на речі, які їм не потрібні.

"Другий товар за пів ціни". Пропозиція здається вигідною, але для отримання знижки доведеться придбати ще одну річ. Якщо вона не потрібна, загальні витрати лише зростуть.

"Три товари за ціною двох". Варто порахувати вартість кожної одиниці та порівняти її з пропозиціями інших продавців. Іноді аналогічні товари можна придбати окремо дешевше.

"Залишилося лише дві штуки". Повідомлення про обмежену кількість товару створює відчуття терміновості. Воно не обов'язково неправдиве, але не повинно замінювати перевірку ціни.

"Знижка діє ще 10 хвилин". Таймери зворотного відліку можуть підштовхувати до імпульсивних рішень. Особливо насторожує ситуація, коли після завершення відліку акція починається знову.

"Безкоштовна доставка від певної суми". Покупець може додати до кошика непотрібні речі, щоб не платити за доставку, хоча вартість цих товарів перевищує саму доставку.

Перед оформленням замовлення варто оцінити не лише розмір знижки, а й загальну суму покупки.

Як розпізнати підроблений інтернет-магазин

Окрема небезпека під час Чорної п'ятниці - шахрайські сайти та сторінки в соціальних мережах.

Зловмисники можуть копіювати фотографії товарів, оформлення відомих магазинів і навіть відгуки покупців. Їхня мета - отримати передоплату або заволодіти банківськими даними.

На підозрілий магазин можуть вказувати такі ознаки:

ціни значно нижчі за середньоринкові;

продавець вимагає повну передоплату на картку фізичної особи;

на сайті немає зрозумілих контактів та інформації про продавця;

адреса сайту схожа на відомий бренд, але містить зайві символи або помилки;

сторінку в соцмережі створено нещодавно, а коментарі під публікаціями закриті;

продавець постійно квапить з оплатою та відмовляється обговорювати умови доставки.

Кіберполіція попереджає, що шахраї нерідко використовують надзвичайно низькі ціни як приманку. Після отримання передоплати вони можуть припинити спілкування та видалити сторінку.

Тому перед покупкою варто перевірити назву магазину, знайти незалежні відгуки та переконатися, що продавець справді існує.

Чому не варто переходити за посиланнями з реклами

Під час розпродажів покупці можуть отримувати повідомлення про нібито ексклюзивні знижки від відомих брендів.

Посилання в таких повідомленнях іноді ведуть на фішингові сайти, які зовні майже не відрізняються від справжніх інтернет-магазинів.

На підробленій сторінці людину можуть попросити ввести номер картки, термін її дії, CVV-код або одноразовий пароль для підтвердження операції.

Щоб уникнути ризику, краще самостійно відкрити офіційний сайт магазину або його мобільний застосунок і перевірити, чи справді там діє відповідна акція.

Важливо пам'ятати, що наявність HTTPS і значка замка біля адреси не гарантує чесності продавця. Захищене з'єднання можуть використовувати й шахрайські ресурси.

Чи можна повернути товар, придбаний на Чорну п'ятницю

Деякі магазини зазначають, що акційні товари не підлягають обміну або поверненню. Проте сама наявність знижки не скасовує законних прав покупця.

Як пояснює Держпродспоживслужба, непродовольчий товар належної якості за загальним правилом можна обміняти протягом 14 днів, не враховуючи дня купівлі, якщо він не підійшов за розміром, фасоном, кольором або іншими передбаченими законом характеристиками.

Для цього необхідно дотриматися встановлених умов: товар не повинен бути у використанні, потрібно зберегти його товарний вигляд, споживчі властивості та документ, що підтверджує покупку.

При цьому існують винятки. Згідно з переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України, обміну та поверненню за загальними правилами не підлягають деякі товари належної якості. Серед них - косметика, парфумерія, натільна й постільна білизна, зубні щітки, м'які дитячі іграшки та ювелірні вироби.

Це обмеження стосується товарів без недоліків. Якщо покупка виявилася неякісною, споживач має право звернутися до продавця з вимогами, передбаченими законодавством.

Як безпечно оплачувати покупки

Навіть якщо магазин здається надійним, під час оплати варто дотримуватися базових правил фінансової безпеки.

Не повідомляйте стороннім людям PIN-код картки, паролі до банківських застосунків та одноразові коди підтвердження. Для покупок в інтернеті можна використовувати окрему віртуальну картку, на якій зберігається лише необхідна для оплати сума.

Також корисно встановити ліміти на інтернет-операції та увімкнути сповіщення про списання коштів.

Якщо купуєте товар у незнайомого продавця, безпечнішим варіантом може бути післяплата з можливістю оглянути посилку до розрахунку.

Не варто погоджуватися на оплату через сторонні посилання, які продавець надсилає в месенджері замість офіційного платіжного сервісу.

Що робити, якщо гроші вже потрапили до шахраїв

Якщо після оплати продавець зник або ви ввели банківські дані на підозрілому сайті, важливо діяти без зволікань.

Передусім зверніться до банку. Якщо реквізити картки могли потрапити до шахраїв, попросіть її заблокувати та перевірити можливість оскарження підозрілих операцій.

Збережіть усі докази: скриншоти сторінки продавця, листування, квитанції, номер замовлення та реквізити отримувача.

Про можливе шахрайство можна повідомити поліцію за номером 102 або через форму електронного звернення до Кіберполіції.

Якщо йдеться про неправдиву рекламу знижок, порушення умов продажу або незаконну відмову в обміні товару, можна звернутися до Держпродспоживслужби.