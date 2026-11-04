Черная пятница 2026: как отличить настоящие скидки от маркетинговых уловок

Почему большая скидка не всегда означает экономию

Один из приемов, на который стоит обращать внимание во время распродаж, - искусственное завышение первоначальной стоимости товара.

Перед акцией продавец может повысить цену, а затем снизить ее до обычного уровня. В результате покупатель видит привлекательный процент скидки, хотя фактически почти ничего не экономит.

Например, раньше кофемашина стоила 4000 гривен. Перед Черной пятницей ее цену повысили до 6000 гривен, а во время распродажи предложили за 3900 гривен.

На ценнике может появиться надпись о скидке 35%, хотя по сравнению с обычной ценой покупатель сэкономит всего 100 гривен.

Госпродпотребслужба подчеркивает, что информация об акционных предложениях должна быть достоверной. Создавать иллюзию значительного снижения стоимости с помощью искусственно завышенной первоначальной цены недопустимо.

Как проверить, действительно ли товар подешевел

Самый простой способ не переплатить - сравнить акционную стоимость с ценами до распродажи и предложениями других магазинов.

Для этого стоит:

Проверить стоимость у нескольких продавцов. Сравнивайте одинаковые модели, а не только товары с похожими названиями.

Посмотреть историю цен. Некоторые сервисы сравнения стоимости позволяют увидеть, как менялась цена в течение предыдущих недель или месяцев.

Обратить внимание на комплектацию. Более дешевое предложение может касаться другой версии устройства или товара без дополнительных аксессуаров.

Рассчитать полную стоимость. Доставка, комиссии и обязательные дополнительные услуги могут уменьшить ожидаемую экономию.

Проверить условия акции. Иногда рекламируемая цена доступна только по промокоду, при покупке нескольких товаров или для участников программы лояльности.

Если планируете приобрести дорогую технику, полезно начать следить за ценами еще до Черной пятницы. Так будет проще понять, действительно ли товар стал дешевле.

Какие маркетинговые хитрости заставляют покупать больше

Не все акционные предложения являются обманом. Однако некоторые маркетинговые приемы могут побуждать покупателей тратить деньги на вещи, которые им не нужны.

"Второй товар за полцены". Предложение кажется выгодным, но для получения скидки придется приобрести еще одну вещь. Если она не нужна, общие расходы только вырастут.

"Три товара по цене двух". Стоит рассчитать стоимость каждой единицы и сравнить ее с предложениями других продавцов. Иногда аналогичные товары можно приобрести по отдельности дешевле.

"Осталось всего две штуки". Сообщение об ограниченном количестве товара создает ощущение срочности. Оно не обязательно является ложным, но не должно заменять проверку цены.

"Скидка действует еще 10 минут". Таймеры обратного отсчета могут подталкивать к импульсивным решениям. Особенно настораживает ситуация, когда после завершения отсчета акция начинается снова.

"Бесплатная доставка от определенной суммы". Покупатель может добавить в корзину ненужные вещи, чтобы не платить за доставку, хотя стоимость этих товаров превышает саму доставку.

Перед оформлением заказа стоит оценить не только размер скидки, но и общую сумму покупки.

Как распознать поддельный интернет-магазин

Отдельная опасность во время Черной пятницы - мошеннические сайты и страницы в социальных сетях.

Злоумышленники могут копировать фотографии товаров, оформление известных магазинов и даже отзывы покупателей. Их цель - получить предоплату или завладеть банковскими данными.

На подозрительный магазин могут указывать следующие признаки:

цены значительно ниже среднерыночных;

продавец требует полную предоплату на карту физического лица;

на сайте нет понятных контактов и информации о продавце;

адрес сайта похож на известный бренд, но содержит лишние символы или ошибки;

страница в соцсети создана недавно, а комментарии под публикациями закрыты;

продавец постоянно торопит с оплатой и отказывается обсуждать условия доставки.

Киберполиция предупреждает, что мошенники нередко используют чрезвычайно низкие цены в качестве приманки. После получения предоплаты они могут прекратить общение и удалить страницу.

Поэтому перед покупкой стоит проверить название магазина, найти независимые отзывы и убедиться, что продавец действительно существует.

Почему не стоит переходить по ссылкам из рекламы

Во время распродаж покупатели могут получать сообщения о якобы эксклюзивных скидках от известных брендов.

Ссылки в таких сообщениях иногда ведут на фишинговые сайты, которые внешне почти не отличаются от настоящих интернет-магазинов.

На поддельной странице человека могут попросить ввести номер карты, срок ее действия, CVV-код или одноразовый пароль для подтверждения операции.

Чтобы избежать риска, лучше самостоятельно открыть официальный сайт магазина или его мобильное приложение и проверить, действительно ли там действует соответствующая акция.

Важно помнить, что наличие HTTPS и значка замка рядом с адресом не гарантирует честности продавца. Защищенное соединение могут использовать и мошеннические ресурсы.

Можно ли вернуть товар, приобретенный в Черную пятницу

Некоторые магазины указывают, что акционные товары не подлежат обмену или возврату. Однако само наличие скидки не отменяет законных прав покупателя.

Как объясняет Госпродпотребслужба, непродовольственный товар надлежащего качества по общему правилу можно обменять в течение 14 дней, не считая дня покупки, если он не подошел по размеру, фасону, цвету или другим предусмотренным законом характеристикам.

Для этого необходимо соблюсти установленные условия: товар не должен быть в использовании, нужно сохранить его товарный вид, потребительские свойства и документ, подтверждающий покупку.

При этом существуют исключения. Согласно перечню, утвержденному Кабинетом Министров Украины, обмену и возврату по общим правилам не подлежат некоторые товары надлежащего качества. Среди них - косметика, парфюмерия, нательное и постельное белье, зубные щетки, мягкие детские игрушки и ювелирные изделия.

Это ограничение касается товаров без недостатков. Если покупка оказалась некачественной, потребитель имеет право обратиться к продавцу с требованиями, предусмотренными законодательством.

Как безопасно оплачивать покупки

Даже если магазин кажется надежным, во время оплаты стоит соблюдать базовые правила финансовой безопасности.

Не сообщайте посторонним людям PIN-код карты, пароли от банковских приложений и одноразовые коды подтверждения. Для покупок в интернете можно использовать отдельную виртуальную карту, на которой хранится только необходимая для оплаты сумма.

Также полезно установить лимиты на интернет-операции и включить уведомления о списании средств.

Если покупаете товар у незнакомого продавца, более безопасным вариантом может быть наложенный платеж с возможностью осмотреть посылку до расчета.

Не стоит соглашаться на оплату через сторонние ссылки, которые продавец присылает в мессенджере вместо официального платежного сервиса.

Что делать, если деньги уже попали к мошенникам

Если после оплаты продавец исчез или вы ввели банковские данные на подозрительном сайте, важно действовать без промедления.

Прежде всего обратитесь в банк. Если реквизиты карты могли попасть к мошенникам, попросите ее заблокировать и проверить возможность оспаривания подозрительных операций.

Сохраните все доказательства: скриншоты страницы продавца, переписку, квитанции, номер заказа и реквизиты получателя.

О возможном мошенничестве можно сообщить в полицию по номеру 102 или через форму электронного обращения в Киберполицию.

Если речь идет о недостоверной рекламе скидок, нарушении условий продажи или незаконном отказе в обмене товара, можно обратиться в Госпродпотребслужбу.