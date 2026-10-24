Черная пятница в Украине: когда будут распродажи в 2026 году

Черная пятница ежегодно собирает вокруг себя ажиотаж благодаря масштабным распродажам. Однако сама традиция возникла вовсе не из-за скидок, а ее дата ежегодно меняется.
Styler рассказывает, когда ждать распродаж в Украине и как возникла традиция Черной пятницы.
Когда Черная пятница в 2026 году
Черная пятница состоится 27 ноября. Ее дата связана с американским Днем благодарения, который отмечается в четвертый четверг ноября.
Согласно календарю федеральных праздников США, в 2026 году День благодарения приходится на 26 ноября. На следующий день традиционно проходит Черная пятница.
В Украине этот день не официальный праздник, однако магазины используют его для проведения сезонных распродаж.
Когда начнутся распродажи в Украине
Несмотря на то, что Черная пятница выпадает на 27 ноября, скидки в украинских магазинах могут появиться еще до этой даты.
Единого графика распродаж нет. Одни магазины начинают акции за несколько дней до Черной пятницы, другие приурочивают их к 27 ноября.
Продолжительность также отличается: распродажи могут ограничиваться одним днем или охватывать целую неделю.
Как возникла Черная пятница и почему ее так назвали
Традиция пришла из США, однако первоначально название Черной пятницы не было связано с большими скидками.
Как объясняет HISTORY, в 1950-х годах полицейские Филадельфии использовали выражение Black Friday для описания хаоса, возникавшего в городе на следующий день после Дня благодарения.
Тогда в Филадельфию приезжали многочисленные туристы и покупатели, в частности, накануне традиционного футбольного матча между командами армии и флота США. Из-за толп, пробок и воровства правоохранителям приходилось работать сверхурочно.
К 1961 году название уже стало распространенным в городе. Местные предприниматели даже пытались заменить ее на Big Friday, то есть "Большую пятницу", чтобы избавиться от негативных ассоциаций. Однако новое название не прижилось.
В 1980-х годах появилось другое объяснение. Продавцы начали связывать Черную пятницу с прибылями: в бухгалтерских записях убытки традиционно обозначали красным цветом, а доходы - черным.
Так возникла популярная версия, что именно в этот день магазины переходили от убытков к прибылям. Однако это объяснение появилось гораздо позже и не отражает подлинного происхождения названия.
Впоследствии Черная пятница закрепилась как день масштабных распродаж, а традиция распространилась за пределы США, в том числе и в Украине.
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