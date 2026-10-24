UA / RU
rbc.ua
Останні новини
05:51 Гороскопи
Таро-гороскоп на 24 жовтня: прогнози для Водоліїв, Овнів та інших знаків Зодіаку
23:16 Холостяк
Перша Церемонія троянд і сварки на "Холостяку": В'ячеслав Кравцов визначився з фаворитками (фото)
21:00 Тренди
Гордон утримує лідерство: як змінилися рейтинги YouTube-блогерів за рік
20:59 Холостяк
"Моя совість чиста": яка учасниця забрала перше побачення у Марини Колісник на "Холостяку"
20:09 Гороскопи
Ретроградний Меркурій змінить життя Тельця та Лева: прогноз астролога Мей до листопада
19:55 Холостяк
"Холостяк-15": Кравцов віддав Троянду першого враження і пояснив свій вибір
17:42 Корисне
Чи потрібно обрізати черешню восени і як захистити молоде дерево від перших морозів
17:09 Люди
Від "Універу" до "Ментовських війн": російські актори, яких ліквідували на війні проти України
16:29 Тренди
Zuma, GTA: San Andreas і The Sims 2: які комп'ютерні ігри 2000-х стали культовими
16:06 Тренди
Рвані скіні, мікросумки й масивні кросівки: Андре Тан назвав речі, які старять образ
Всі новини
Головна Корисне Чорна п'ятниця в Україні: коли будуть розпродажі у 2026 році
Корисне 24 жовтня 2026 · 06:22

Чорна п'ятниця в Україні: коли будуть розпродажі у 2026 році

Цьогоріч деякі українські магазини почнуть акції раніше головної дати розпродажів
Юлія Люшньова Юлія Люшньова Редактор-стажер Styler
Чорна п'ятниця в Україні: коли будуть розпродажі у 2026 році

Жінка після шопінгу на Чорну п'ятницю (колаж: Styler)

Чорна п'ятниця щороку збирає навколо себе ажіотаж завдяки масштабним розпродажам. Однак сама традиція виникла зовсім не через знижки, а її дата змінюється щороку.

Styler розповідає, коли чекати розпродажів в Україні та як виникла традиція Чорної п'ятниці.

Коли Чорна п'ятниця у 2026 році

Чорна п'ятниця цьогоріч відбудеться 27 листопада. Її дата пов'язана з американським Днем подяки, який відзначають у четвертий четвер листопада.

Згідно з календарем федеральних свят США, у 2026 році День подяки припадає на 26 листопада. Наступного дня традиційно відбувається Чорна п'ятниця.

В Україні цей день не є офіційним святом, проте магазини використовують його для проведення сезонних розпродажів.

Коли почнуться розпродажі в Україні

Попри те, що Чорна п'ятниця припадає на 27 листопада, знижки в українських магазинах можуть з'явитися ще до цієї дати.

Єдиного графіка розпродажів немає. Одні магазини починають акції за кілька днів до Чорної п'ятниці, інші приурочують їх безпосередньо до 27 листопада.

Тривалість також відрізняється: розпродажі можуть обмежуватися одним днем або охоплювати цілий тиждень.

Як виникла Чорна п'ятниця та чому її так назвали

Традиція прийшла зі США, проте спочатку назва Чорної п'ятниці не була пов'язана з великими знижками.

Як пояснює HISTORY, у 1950-х роках поліціянти Філадельфії використовували вислів Black Friday для опису хаосу, який виникав у місті наступного дня після Дня подяки.

Тоді до Філадельфії приїжджали численні туристи і покупці, зокрема напередодні традиційного футбольного матчу між командами армії та флоту США. Через натовпи, затори і крадіжки правоохоронцям доводилося працювати понаднормово.

До 1961 року назва вже стала поширеною у місті. Місцеві підприємці навіть намагалися замінити її на Big Friday, тобто "Велику п'ятницю", щоб позбутися негативних асоціацій. Однак нова назва не прижилася.

У 1980-х роках з'явилося інше пояснення. Продавці почали пов'язувати Чорну п'ятницю з прибутками: у бухгалтерських записах збитки традиційно позначали червоним кольором, а прибутки - чорним.

Так виникла популярна версія, що саме цього дня магазини переходили від збитків до прибутків. Проте це пояснення з'явилося значно пізніше і не відображає справжнього походження назви.

Згодом Чорна п'ятниця закріпилася як день масштабних розпродажів, а традиція поширилася за межі США, зокрема й в Україні.

Раніше ми розповідали, коли закінчується грибний сезон в Україні.

Сподобалась стаття? Поділіться нею з друзями
FB TG X VB
ТОП Перша Церемонія троянд і сварки на "Холостяку": В'ячеслав Кравцов визначився з фаворитками (фото) Холостяк Перша Церемонія троянд і сварки на "Холостяку": В'ячеслав Кравцов визначився з фаворитками (фото)
Ретроградний Меркурій змінить життя Тельця та Лева: прогноз астролога Мей до листопада
Ретроградний Меркурій змінить життя Тельця та Лева: прогноз астролога Мей до листопада Гороскопи
Чи потрібно обрізати черешню восени і як захистити молоде дерево від перших морозів
Чи потрібно обрізати черешню восени і як захистити молоде дерево від перших морозів Корисне
Більше цікавого
Актор Олександр Погребняк про "піратів", дубляж і "Котляревського": "Голоси безсоромно крадуть" Актор Олександр Погребняк про "піратів", дубляж і "Котляревського": "Голоси безсоромно крадуть" Катерина Собкова · 23 жовтня 2026, 15:22
"Моя совість чиста": яка учасниця забрала перше побачення у Марини Колісник на "Холостяку" "Моя совість чиста": яка учасниця забрала перше побачення у Марини Колісник на "Холостяку" Остапова Анастасія · 23 жовтня 2026, 20:59
Дитяче "Євробачення-2026": коли дивитися фінал і як голосувати за Україну Дитяче "Євробачення-2026": коли дивитися фінал і як голосувати за Україну Юлія Шиканова · 23 жовтня 2026, 14:07
Таро-гороскоп на 24 жовтня: прогнози для Водоліїв, Овнів та інших знаків Зодіаку Таро-гороскоп на 24 жовтня: прогнози для Водоліїв, Овнів та інших знаків Зодіаку Катерина Собкова · 24 жовтня 2026, 05:51