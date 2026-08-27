Чорна пліснява у ванній: дієві методи, які швидко приберуть її без дорогих засобів
Чорна пліснява у ванній не лише псує вигляд кімнати, а й швидко поширюється на швах та інших вологих поверхнях. Позбутися її можна без дорогих засобів.
Styler поділиться дієвими лайфхаками, які вже не раз допомагали домогосподаркам заощадити гроші.
Не ускладнюйте
Для невеликих плям на твердих поверхнях можна використати 3% перекис водню.
Його наносять безпосередньо на уражену ділянку, залишають приблизно на 10 хвилин, після чого поверхню очищають щіткою або губкою та витирають насухо.
Ще один доступний варіант - харчова сода. Змішайте її з невеликою кількістю води, щоб утворилася густа паста. Нанесіть її на плями, залиште на кілька хвилин, потріть щіткою та змийте.
Для більш "лайтових" забруднень
Засіб для миття посуду + тепла вода.
Добре працює як перший етап очищення, особливо якщо на поверхні є мильний або жировий наліт. Сам по собі це не надійний спосіб знищення плісняви, але допомагає прибрати забруднення.
Пральний порошок або звичайний мийний засіб - аналогічно.
Спочатку механічно очистити поверхню, а потім ретельно висушити.
Під час прибирання обов'язково провітрюйте приміщення й використовуйте рукавички. А ось експериментувати з різними засобами одночасно не варто. Особливо небезпечно змішувати хлорвмісні препарати з оцтом, кислотами або аміаком.
Механічне очищення - дуже важливе незалежно від засобу. Плісняву потрібно не просто "побризкати", а фізично видалити з поверхні.
Зверніть увагу, якщо пліснява з'явилася на силіконовому герметику й проникла всередину, просте протирання може дати лише тимчасовий результат. У такому випадку уражений герметик часто доводиться повністю видалити та замінити.
Головне - не дати їй повернутися
Одного очищення недостатньо, якщо у ванній постійно стоїть волога. Після душу витирайте краплі води з плитки та інших поверхонь, не залишайте мокрі рушники надовго й регулярно провітрюйте кімнату.
Також перевірте вентиляцію. Якщо повітря погано циркулює, волога довше залишається на стінах і стелі, створюючи сприятливі умови для повторної появи плісняви.
Якщо чорні плями швидко повертаються, займають велику площу або є ознаки протікання, краще шукати причину, а не просто щоразу відмивати поверхню. Іноді проблема ховається за плиткою, під герметиком або в системі вентиляції.
Для невеликого осередку головне правило просте: очистити поверхню, добре висушити її та прибрати постійне джерело вологи. Тоді ванна довше залишатиметься чистою без постійних витрат на дорогі засоби.
Раніше ми розповідали, які речі та предмети можна без зайвих зусиль очистити меламіновою губкою.