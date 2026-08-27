Чорна пліснява у ванній: дієві методи, які швидко приберуть її без дорогих засобів

Не ускладнюйте

Для невеликих плям на твердих поверхнях можна використати 3% перекис водню.

Його наносять безпосередньо на уражену ділянку, залишають приблизно на 10 хвилин, після чого поверхню очищають щіткою або губкою та витирають насухо.

Ще один доступний варіант - харчова сода. Змішайте її з невеликою кількістю води, щоб утворилася густа паста. Нанесіть її на плями, залиште на кілька хвилин, потріть щіткою та змийте.

Для більш "лайтових" забруднень

Засіб для миття посуду + тепла вода.

Добре працює як перший етап очищення, особливо якщо на поверхні є мильний або жировий наліт. Сам по собі це не надійний спосіб знищення плісняви, але допомагає прибрати забруднення.

Пральний порошок або звичайний мийний засіб - аналогічно.

Спочатку механічно очистити поверхню, а потім ретельно висушити.

Під час прибирання обов'язково провітрюйте приміщення й використовуйте рукавички. А ось експериментувати з різними засобами одночасно не варто. Особливо небезпечно змішувати хлорвмісні препарати з оцтом, кислотами або аміаком.

Механічне очищення - дуже важливе незалежно від засобу. Плісняву потрібно не просто "побризкати", а фізично видалити з поверхні.

Зверніть увагу, якщо пліснява з'явилася на силіконовому герметику й проникла всередину, просте протирання може дати лише тимчасовий результат. У такому випадку уражений герметик часто доводиться повністю видалити та замінити.

Головне - не дати їй повернутися

Одного очищення недостатньо, якщо у ванній постійно стоїть волога. Після душу витирайте краплі води з плитки та інших поверхонь, не залишайте мокрі рушники надовго й регулярно провітрюйте кімнату.

Також перевірте вентиляцію. Якщо повітря погано циркулює, волога довше залишається на стінах і стелі, створюючи сприятливі умови для повторної появи плісняви.

Якщо чорні плями швидко повертаються, займають велику площу або є ознаки протікання, краще шукати причину, а не просто щоразу відмивати поверхню. Іноді проблема ховається за плиткою, під герметиком або в системі вентиляції.

Для невеликого осередку головне правило просте: очистити поверхню, добре висушити її та прибрати постійне джерело вологи. Тоді ванна довше залишатиметься чистою без постійних витрат на дорогі засоби.