Догляд за ліщиною в листопаді: обрізування, полив і підготовка до зими

Чи потрібно обрізувати ліщину в листопаді

Ліщина належить до листопадних рослин, тому пожовтіння та опадання листя восени є природним процесом.

За рекомендаціями Королівського садівничого товариства RHS, обрізування ліщини можна проводити протягом періоду спокою, зокрема після опадання листя.

Однак для кущів, які вирощують заради горіхів, є важливий нюанс. Основне формувальне обрізування краще проводити взимку, коли сережки виділяють пилок.

У листопаді можна:

прибрати сухі та зламані гілки;

оглянути крону на наявність пошкоджень;

визначити гілки, які загущують середину куща, для подальшого обрізування.

Як пояснюють фахівці, сильне обрізування може впливати на плодоношення. Тому не варто без потреби вкорочувати всі молоді пагони.

Як правильно замульчувати ліщину

Мульчування особливо корисне для молодих кущів, коренева система яких ще розвивається.

Для захисту ґрунту можна використати перепрілий компост, листовий перегній або подрібнену кору. Органічну мульчу варто розкладати шаром щонайменше 5 см, оптимально - близько 7,5 см.

Важливо дотримуватися кількох правил:

розкладати мульчу на вологому, але не замерзлому ґрунті;

залишати приблизно 10-15 см вільного простору біля основи куща;

не насипати кору або компост безпосередньо на стебла.

Контакт вологої мульчі з корою може сприяти її загниванню.

Чи потрібно поливати ліщину восени

Дорослі кущі зазвичай не потребують регулярного поливу в листопаді, особливо якщо часто йдуть дощі.

Інша ситуація з молодими рослинами. Якщо осінь суха, потрібно перевіряти вологість ґрунту та за потреби поливати кущі, поки земля не замерзла.

Водночас надлишок води небезпечний для коріння. Ліщина погано переносить тривале перезволоження. Рослина найкраще розвивається на добре дренованих ґрунтах, а застій води може погіршувати її стан.

Чим підживлювати ліщину в листопаді

Наприкінці осені дорослі кущі не потребують обов'язкового внесення добрив.

Особливо не варто використовувати азотні підживлення за звичайною весняною схемою.

За даними Oregon State University, ліщина використовує накопичені запаси азоту для початку весняного росту. Найефективніше засвоєння азотних добрив відбувається під час активного росту навесні.

Потребу в інших поживних речовинах визначають за станом рослини та результатами аналізу ґрунту, а не лише за календарем.

Чи можна садити ліщину в листопаді

Листопад може підходити для висаджування ліщини, якщо рослина вже перебуває у стані спокою, а ґрунт не промерз і не перезволожений.

Фахівці рекомендують висаджувати його в період від осені до весни, обираючи відповідні ґрунтові умови.

Під час посадки важливо не заглиблювати кореневу шийку, розправити коріння, полити саджанець та замульчувати землю навколо нього.

Для України потрібно враховувати місцеву погоду. Якщо ґрунт уже промерз, надто мокрий або очікується різке похолодання, висаджування доцільніше відкласти до весни.