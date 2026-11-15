Уход за орешником в ноябре: обрезка, полив и подготовка к зиме

Нужно ли обрезать орешник в ноябре

Орешник относится к листопадным растениям, поэтому пожелтение и опадание листьев осенью является естественным процессом.

По рекомендациям Королевского садоводства RHS, обрезку орешника можно проводить в течение периода покоя, в частности после опадания листьев.

Однако для кустов, выращивающих ради орехов, есть важный нюанс. Основную формовочную обрезку лучше проводить зимой, когда серьги выделяют пыльцу.

В ноябре можно:

убрать сухие и сломанные ветки;

осмотреть крону на наличие повреждений;

определить ветви, загущающие середину куста, для последующей обрезки.

Как объясняют специалисты, сильная обрезка может влиять на плодоношение. Поэтому не стоит без надобности укорачивать все молодые побеги.

Как правильно замульчировать орешник

Мульчирование особенно полезно для молодых кустов, корневая система которых еще развивается.

Для защиты почвы можно использовать перепревший компост, листовой перегной или измельченную кору. Органическую мульчу следует разлагать слоем не менее 5 см, оптимально - около 7,5 см.

Важно соблюдать несколько правил:

разлагать мульчу на влажной, но не замерзшей почве;

оставлять примерно 10-15 см свободного пространства у основания куста;

не насыпать кору или компост непосредственно на стебли.

Контакт влажной мульчи с корой может способствовать ее загниванию.

Нужно ли поливать орешник осенью

Взрослые кусты обычно не нуждаются в регулярном поливе в ноябре, особенно если часто идут дожди.

Иная ситуация с молодыми растениями. Если осень сухая, нужно проверять влажность почвы и при необходимости поливать кусты, пока земля не замерзла.

В то же время избыток воды опасен для корней. Орешник плохо переносит длительное переувлажнение. Растение лучше развивается на хорошо дренированных почвах, а застой воды может ухудшать ее состояние.

Чем удобрять орешник в ноябре

В конце осени взрослые кусты не нуждаются в обязательном внесении удобрений.

Особенно не стоит использовать азотные удобрения по обычной весенней схеме.

По данным Oregon State University, орешник использует накопленные запасы азота для начала весеннего роста. Наиболее эффективное усвоение азотных удобрений происходит во время активного роста весной.

Потребность в других питательных веществах определяют по состоянию растения и результатам анализа почвы, а не только по календарю.

Можно ли сажать орешник в ноябре

Ноябрь может подходить для высадки орешника, если растение уже находится в покое, а почва не промерзла и не переувлажнена.

Специалисты рекомендуют высаживать его в период с осени до весны, выбирая соответствующие почвенные условия.

При посадке важно не углублять корневую шейку, расправить корни, полить саженец и замульчировать землю вокруг него.

Для Украины следует учитывать местную погоду. Если почва уже промерзла, слишком мокрая или ожидается резкое похолодание, высадку целесообразнее отложить до весны.