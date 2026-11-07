Гріється подовжувач: причини перегрівання та правила безпеки від ДСНС

Чому подовжувач нагрівається під час роботи

Коли через кабель проходить електричний струм, частина енергії перетворюється на тепло через електричний опір провідників. Що більше навантаження, то сильнішим може бути нагрівання.

Небезпека зростає, якщо до подовжувача підключено надто потужні прилади, пошкоджено контакти або кабель не може нормально віддавати тепло.

ДСНС застерігала від одночасного використання кількох потужних пристроїв через один подовжувач. Рятувальники наголосили, що перевантаження може спричинити перегрівання проводів, появу диму та пожежу.

Коли нагрівання подовжувача стає небезпечним

Незначне підвищення температури провідника не обов'язково означає несправність. Однак за самими відчуттями неможливо визначити, чи залишається нагрівання безпечним.

Американське Управління з охорони праці OSHA рекомендує не користуватися кабелями, які стають теплими під час експлуатації, оскільки вони можуть становити пожежну небезпеку.

Особливо насторожити мають такі ознаки:

Вилка, кабель або корпус подовжувача помітно нагріваються.

З'являється запах гару чи нагрітого пластику.

Пластик темніє, деформується або плавиться.

Чути потріскування, гудіння чи з'являються іскри.

Розетки подовжувача розхитані або погано утримують вилки.

Під час роботи приладів регулярно спрацьовує захисний автомат.

Якщо кабель або вилка стали відчутно теплими, припиніть користування подовжувачем до з'ясування причини.

Не намагайтеся перевіряти температуру рукою, якщо корпус уже пошкоджений, димить або іскрить.

Як перевірити, чи не перевантажений подовжувач

Кількість розеток на корпусі не визначає, скільки потужних приладів можна одночасно підключати.

Спочатку перевірте маркування подовжувача. На ньому або в інструкції виробника мають бути зазначені максимально допустимий струм в амперах (А) та потужність у ватах (Вт).

Як пояснює Державна інспекція енергетичного нагляду України, під час підключення потрібно враховувати найменший допустимий показник серед усіх елементів з'єднання.

Наприклад, якщо настінна розетка розрахована на 10 А, а подовжувач - лише на 6 А, саме його характеристики обмежуватимуть навантаження.

Як розрахувати допустиму потужність

Для простого розрахунку потрібно помножити напругу на максимально допустимий струм.

За умовної напруги 220 В отримаємо:

6 А - 1320 Вт.

10 А - 2200 Вт.

16 А - 3520 Вт.

Наприклад, якщо подовжувач розрахований на 6 А, а два підключені пристрої разом споживають 1800 Вт, допустиме навантаження буде перевищено.

Це розрахункові приклади, а не універсальні дозволені значення для будь-якої розетки. Фактичне навантаження має відповідати характеристикам обладнання та електромережі.

Щоб перевірити підключення:

Знайдіть потужність кожного приладу на етикетці або в інструкції. Додайте показники пристроїв, які можуть працювати одночасно. Порівняйте суму з допустимою потужністю подовжувача. Врахуйте характеристики настінної розетки та електропроводки.

Навіть подовжувач, розрахований на велике навантаження, не збільшує можливостей старої електропроводки.

Які прилади не можна підключати через подовжувач

Найбільше навантаження на електромережу створюють пристрої з високим енергоспоживанням.

У рекомендаціях CPSC наголосила, що переносні електрообігрівачі потрібно підключати безпосередньо до настінної розетки, а не через подовжувачі чи мережеві фільтри.

Американська пожежна адміністрація USFA також рекомендує не використовувати подовжувачі для великої побутової техніки, зокрема:

Холодильників.

Пральних машин.

Сушильних машин.

Електричних плит.

Такі прилади потрібно підключати безпосередньо до відповідних настінних розеток.

Чайники, праски, тостери та інші потужні пристрої також можуть швидко перевантажити подовжувач, особливо якщо працюють одночасно. Для них перевіряйте вимоги виробника та не перевищуйте допустиме навантаження мережі.

Чому не можна залишати кабель змотаним у котушку

Подовжувачі на барабанах зручні для зберігання, проте під час використання можуть перегріватися, якщо кабель залишається змотаним.

Британська організація з електробезпеки Electrical Safety First пояснює, що змотаний кабель гірше віддає тепло. За значного навантаження це може призвести до перегрівання та пожежі.

Щоб уникнути небезпеки:

Повністю розмотуйте кабель перед використанням.

Перевіряйте допустиме навантаження для змотаного та розмотаного станів.

Використовуйте котушки з тепловим захистом.

Не користуйтеся котушкою, якщо її характеристики або наявність необхідного захисту невідомі.

Важливо, що максимально допустиме навантаження котушки у змотаному стані може бути значно нижчим, ніж у повністю розмотаному.

Не ховайте подовжувач під килимами та меблями

Неправильне розташування кабелю може спричинити перегрівання навіть без перевищення допустимого навантаження.

За рекомендаціями Electrical Safety Foundation International, не слід прокладати подовжувачі під килимами, через дверні прорізи, стіни чи підлогові конструкції.

Накритий кабель гірше віддає тепло, а важкі меблі або двері можуть пошкодити його ізоляцію.

Під час використання подовжувача не варто:

Накривати його пледами, килимами чи одягом.

Притискати кабель ніжками меблів.

Прокладати провід там, де його можуть перетиснути двері.

Закріплювати кабель цвяхами або металевими скобами.

Використовувати подовжувач як постійну заміну стаціонарної розетки.

Якщо розеток удома постійно не вистачає, варто звернутися до електрика для встановлення додаткових.

Не з'єднуйте кілька подовжувачів між собою

Підключення одного подовжувача до іншого не збільшує допустимого навантаження електромережі.

Як застерігають експерти, таке з'єднання може спричинити перевантаження та перегрівання вилки в настінній розетці.

Якщо кабелю не вистачає, використовуйте один подовжувач потрібної довжини та характеристик, але лише за умови, що виробник електроприладу дозволяє таке підключення.

Також пам'ятайте, що вбудований вимикач, мережевий фільтр чи велика кількість гнізд не збільшують допустиму потужність подовжувача.

Чи можна користуватися подовжувачем після перегрівання

Потемнілий корпус, сліди плавлення, пошкоджена ізоляція або розхитані контакти - причини відмовитися від подальшого використання.

Лондонська пожежна бригада рекомендує замінювати пошкоджені подовжувачі та кабелі, а не намагатися ремонтувати їх за допомогою ізоляційної стрічки.

Не використовуйте пошкоджений подовжувач повторно, навіть якщо після охолодження він знову працює.

Якщо нагрівалася саме вилка в настінній розетці, причиною може бути несправний або ослаблений контакт. У такій ситуації потрібно припинити користування розеткою та звернутися до кваліфікованого електрика.

Що робити, якщо подовжувач сильно нагрівся або задимів

Якщо ви помітили незвичне нагрівання, не залишайте подовжувач працювати в надії, що температура знизиться самостійно.

Дотримуйтеся такого порядку дій:

Припиніть користування підключеними приладами. Вимкніть їх, якщо це можна зробити безпечно. Від'єднайте подовжувач від мережі, якщо вилка та розетка не пошкоджені, не іскрять і не становлять небезпеки. За появи диму, іскор або ознак плавлення не торкайтеся подовжувача. Вимкніть живлення на електрощитку, лише якщо до нього можна безпечно дістатися. Не підключайте подовжувач повторно до з'ясування причини нагрівання. Пошкоджений виріб замініть.

Якщо виникло загоряння, негайно телефонуйте 101.

За рекомендаціями ДСНС, за можливості потрібно безпечно вимкнути електроживлення на щитку.

Не гасіть електрообладнання під напругою водою. Це може призвести до ураження струмом. Для гасіння невеликого загоряння допускається лише відповідний вогнегасник, якщо ви вмієте ним користуватися та можете діяти безпечно.

Якщо вогонь поширюється, приміщення наповнюється димом або ви не впевнені у власній безпеці, негайно залиште небезпечне місце та попередьте інших.