Греется удлинитель: причины перегрева и правила безопасности от ГСЧС

Почему удлинитель нагревается во время работы

Когда через кабель проходит электрический ток, часть энергии преобразуется в тепло через электрическое сопротивление проводников. Чем больше нагрузка, тем сильнее может быть нагрев.

Опасность возрастает, если к удлинителю подключены слишком мощные приборы, повреждены контакты или кабель не может нормально отдавать тепло.

ГСЧС предостерегала от одновременного использования нескольких мощных устройств через один удлинитель. Спасатели подчеркнули, что перегрузка может привести к перегреву проводов, появлению дыма и пожару.

Когда нагрев удлинителя становится опасным

Незначительное повышение температуры проводника не обязательно означает неисправность. Однако по самим ощущениям невозможно определить, остается ли нагрев безопасным.

Американское Управление по охране труда OSHA рекомендует не пользоваться кабелями, которые становятся теплыми во время эксплуатации, поскольку они могут представлять пожарную опасность.

Особенно насторожить имеют следующие признаки:

Вилка, кабель или корпус удлинителя заметно нагреваются.

Появляется запах гари или нагретого пластика.

Пластик темнеет, деформируется или плавится.

Слышно потрескивание, гудение или появляются искры.

Розетки удлинителя расшатаны или плохо удерживают вилки.

При работе приборов регулярно срабатывает защитный автомат.

Если кабель или вилка стали теплыми, прекратите использование удлинителя до выяснения причины.

Не пытайтесь проверять температуру рукой, если корпус уже поврежден, дымится или искрится.

Как проверить, не перегружен удлинитель

Количество розеток на корпусе не определяет, сколько мощных устройств можно одновременно подключать.

Сначала проверьте маркировку удлинителя. На нем или в инструкции изготовителя должны быть указаны максимально допустимый ток в амперах (А) и мощность в ваттах (Вт).

Как поясняет Государственная инспекция энергетического надзора Украины, во время подключения следует учитывать наименьший допустимый показатель среди всех элементов соединения.

Например, если настенная розетка рассчитана на 10 А, а удлинитель – всего на 6 А, именно его характеристики будут ограничивать нагрузку.

Как рассчитать допустимую мощность

Для обычного расчета необходимо умножить напряжение на очень допустимый ток.

При условном напряжении 220 В получим:

6 А - 1320 Вт.

10 А - 2200 Вт.

16 А - 3520 Вт.

Например, если удлинитель рассчитан на 6 А, а два подключенных устройства вместе потребляют 1800 Вт, допустимая нагрузка будет превышена.

Это расчетные примеры, а не универсальные разрешенные значения любой розетки. Фактическая нагрузка должна соответствовать характеристикам оборудования и электросети.

Чтобы проверить подключение:

Найдите мощность каждого прибора на этикетке или инструкции. Добавьте показатели устройств, которые могут одновременно работать. Сравните сумму с допустимой мощностью удлинителя. Учтите характеристики настенной розетки и электропроводки.

Даже удлинитель, рассчитанный на большую нагрузку, не увеличивает возможности старой электропроводки.

Какие приборы нельзя подключать через удлинитель

Наибольшую нагрузку на электросеть создают устройства с высоким энергопотреблением.

В рекомендациях CPSC отметила, что переносные электрообогреватели следует подключать непосредственно к настенной розетке, а не через удлинители или сетевые фильтры.

Американская пожарная администрация USFA также рекомендует не использовать удлинители для большой бытовой техники, в частности:

Холодильники.

Стиральные машины.

Сушильных машин.

Электрические плиты.

Такие приборы следует подключать непосредственно к соответствующим настенным розеткам.

Чайники, утюги, тостеры и другие мощные устройства могут быстро перегрузить удлинитель, особенно если работают одновременно. Для них проверяйте требования производителя и не превышайте допустимую нагрузку сети.

Почему нельзя оставлять кабель смотанным в катушку

Удлинители на барабанах удобны для хранения, однако при использовании могут перегреваться, если кабель остается смотанным.

Британская организация по электробезопасности Electrical Safety First объясняет, что смотанный кабель хуже отдает тепло. При значительной нагрузке это может привести к перегреву и возгоранию.

Чтобы избежать опасности:

Перед использованием полностью разматывайте кабель.

Проверяйте допустимую нагрузку для смотанного и размотанного состояний.

Используйте катушки с тепловой защитой.

Не пользуйтесь катушкой, если ее характеристики или наличие необходимой защиты неизвестны.

Важно, что максимально допустимая нагрузка катушки в смотанном состоянии может быть значительно ниже, чем полностью размотанной.

Не прячьте удлинитель под коврами и мебелью

Неправильное расположение кабеля может привести к перегреву даже без превышения допустимой нагрузки.

По рекомендациям Electrical Safety Foundation International не следует прокладывать удлинители под коврами, через дверные проемы, стены или напольные конструкции.

Накрытый кабель хуже отдает тепло, а тяжелая мебель или дверь может повредить его изоляцию.

При использовании удлинителя не следует:

Накрывать его пледами, коврами или одеждой.

Прижимайте кабель ножками мебели.

Прокладывать провод там, где его может пережать дверь.

Закреплять кабель гвоздями или металлическими скобами.

Использовать удлинитель в качестве постоянной смены стационарной розетки.

Если розеток дома постоянно не хватает, следует обратиться к электрику для установки дополнительных.

Не соединяйте несколько удлинителей между собой

Подключение одного удлинителя к другому не увеличивает допустимую нагрузку электросети.

Как предостерегают эксперты, такое соединение может повлечь за собой перегрузку и перегревание вилки в настенной розетке.

Если не хватает кабеля, используйте один удлинитель нужной длины и характеристик, но только при условии, что производитель электроприбора позволяет такое подключение.

Помните также, что встроенный выключатель, сетевой фильтр или большое количество гнезд не увеличивают допустимую мощность удлинителя.

Можно ли пользоваться удлинителем после перегрева

Потемневший корпус, следы плавления, поврежденная изоляция или расшатанные контакты - причины отказа от дальнейшего использования.

Лондонская пожарная бригада рекомендует заменять поврежденные удлинители и кабели, а не пытаться их ремонтировать с помощью изоляционной ленты.

Не используйте поврежденный удлинитель, даже если после охлаждения он снова работает.

Если нагревалась именно вилка в розетке, причиной может быть неисправный или ослабленный контакт. В такой ситуации следует прекратить пользование розеткой и обратиться к квалифицированному электрику.

Что делать, если удлинитель сильно нагрелся или задымился

Если вы заметили необычный нагрев, не оставляйте удлинитель работать в надежде, что температура снизится самостоятельно.

Следуйте такому порядку действий:

Прекратите использование подключенных приборов. Выключите их, если это может быть безопасно. Отсоедините удлинитель от сети , если вилка и розетка не повреждены, не искрятся и не представляют опасности. При появлении дыма, искр или признаков плавления не прикасайтесь к удлинителю. Выключите питание на электрощитке, только если до него можно безопасно добраться. Не подключайте удлинитель повторно до выяснения причины нагрева. Поврежденное изделие замените.

При возгорании немедленно звоните 101.

По рекомендациям ГСЧС, по возможности нужно безопасно выключить электропитание на щитке.

Не гасите электрооборудование под напряжением водой. Это может привести к поражению током. Для тушения небольшого возгорания допускается только соответствующий огнетушитель, если вы умеете им пользоваться и действовать безопасно.

Если огонь распространяется, помещение наполняется дымом или вы не уверены в своей безопасности, немедленно оставьте опасное место и предупредите других.