Як витрачати менше пального: 10 хитрощів для вашого авто, які реально працюють

Неочевидні речі, про які мало хто здогадується

Заберіть багажник із даху, якщо ним не користуєтеся

Навіть порожній автобокс або багажні дуги змінюють аеродинаміку автомобіля. На швидкості понад 80-90 км/год опір повітря зростає, а разом із ним і витрата пального. Якщо поїздка вже закінчилася, краще зняти їх до наступної відпустки.

Згідно з даними досліджень, вони можуть збільшити витрату пального приблизно на 5%, а великий автобокс на трасі - до 25%.

Не возіть у багажнику "про всяк випадок"

Багато хто роками їздить із набором старих інструментів, каністрами, коробками чи речами, які давно не використовує. Зайві десятки кілограмів не критичні за одну поїздку, але протягом року вони поступово збільшують витрату пального.

Відкриті вікна можуть коштувати дорожче за кондиціонер

У місті різниця майже непомітна. А ось на трасі відкриті вікна створюють сильний опір повітрю. Через це двигуну доводиться працювати інтенсивніше. На високій швидкості іноді вигідніше ввімкнути кондиціонер, ніж їхати з опущеними вікнами.

Дослідження вказують на те, що під час руху трасою з відкритими вікнами витрата пального може зрости на 4-8,5% у легкових автомобілів. Основна причина - збільшення опору повітря.

Заправляйтеся там, де пальне швидко продається

На великих АЗС пальне постійно оновлюється, тому менший ризик отримати бензин або дизель, який довго зберігався в резервуарах. Якість пального теж впливає на роботу двигуна та його економічність.

Як економити на заправці авто (фото: magnific.com)

Прості звички, які справді допомагають економити

Не прогрівайте автомобіль по 10 хвилин

Це одна зі звичок, яка залишилася ще з часів старих автомобілів. Сучасним двигунам достатньо кількох секунд після запуску. Найкраще вони прогріваються вже під час руху, якщо не натискати різко на газ.

Перевіряйте тиск у шинах хоча б раз на місяць

Навіть трохи спущені шини збільшують опір коченню. Через це двигун витрачає більше енергії, а ви - більше грошей на кожній заправці.

Намагайтеся не гальмувати без потреби

Якщо бачите червоний сигнал світлофора або затор попереду, краще заздалегідь прибрати ногу з педалі газу, а не розганятися до останнього. Кожне різке прискорення потребує додаткового пального.

Короткі поїздки - найневигідніші

Коли двигун ще холодний, він споживає більше пального. Якщо кілька справ можна зробити за одну поїздку замість трьох окремих, витрати будуть нижчими.

Не відкладайте заміну повітряного фільтра

Забруднений фільтр заважає нормальній роботі двигуна. Через нестачу повітря паливо згоряє менш ефективно, а витрата поступово збільшується. Це одна з найдешевших деталей, яка може впливати на економію.

Не їдьте швидше, ніж потрібно

Більшість легкових автомобілів найекономніше працюють на помірній швидкості. Після приблизно 100 км/год витрата пального починає швидко зростати через опір повітря. Різниця в часі прибуття часто становить лише кілька хвилин, зате різниця у витратах може бути відчутною.

Одна звичка не допоможе - працює лише поєднання

Багато водіїв шукають один універсальний спосіб економити пальне, але такого не існує. Натомість працює інше правило: кілька простих звичок дають помітний результат.

Якщо стежити за тиском у шинах, не возити зайвий вантаж, не розганятися без потреби й регулярно обслуговувати автомобіль, витрата пального поступово зменшиться. І це стане помітно вже не на панелі приладів, а під час наступної заправки.