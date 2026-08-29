Метеозалежним приготуватися: прогноз магнытних бурь на 29-30 серпня

Потужність сонячного спалаху

У найближчі дні К-індекс сягне позначки 5–6 балів із 9 можливих. Такий показник свідчить про сильний вплив, який здатен позначитися на роботі чутливої техніки та загальному самопочутті людей.

До речі, космічна погода є мінливою, і дослідники оновлюють дані кожні три години. Астрофізики наголошують, що найбільш точними є прогнози, зроблені не раніше ніж за добу до очікуваної події.

Симптоми впливу магнітної бурі

Раптові головні болі та мігрені

Загальна слабкість, підвищена втомлюваність

Різкі коливання артеріального тиску

Безсоння вночі або надмірна сонливість вдень

Дратівливість та швидкі зміни настрою

Вплив на техніку та GPS

Сильні магнітні бурі з К-індексом 5–6 можуть впливати не лише на самопочуття, а й на роботу чутливої електроніки. У такі періоди можливі короткочасні збої в роботі GPS-навігації, погіршення супутникового зв'язку та локальні перебої з мобільним інтернетом.

Якщо на ці вихідні ви плануєте далеку поїздку на авто, фахівці радять заздалегідь завантажити офлайн-карти, щоб не заблукати у разі втрати сигналу.

Здоровий сон і мелатонін

Геомагнітні коливання безпосередньо впливають на епіфіз - залозу, що відповідає за вироблення мелатоніну (гормону сну). Саме тому під час магнітних бур багато хто скаржиться на безсоння.

Щоб мінімізувати цей вплив, створіть ідеальні умови для сну: забезпечте повну темряву в спальні за допомогою штор блекаут або спеціальної маски. За годину до відпочинку відкладіть смартфон, оскільки синє світло екрана додатково блокує вироблення і без того дефіцитного гормону.

Цікавий факт

Довгий час вплив сонячних спалахів на самопочуття людини викликав суперечки, проте сучасна геліобіологія (наука, що вивчає вплив Сонця на земні організми) має чітке пояснення цього феномену. Вчені наголошують, що справа не в психосоматиці, а у фізиці.

"Людський організм - це складна біоелектрична система, де всі нервові імпульси та ритм серця мають електромагнітну природу. Коли потужні викиди сонячної плазми вдаряються об магнітосферу Землі і змушують її коливатися, ці геомагнітні збурення впливають на нашу вегетативну нервову систему. Тіло сприймає це як стресовий фактор: капіляри хаотично звужуються, кровотік уповільнюється, клітини отримують менше кисню. Саме це і є фізіологічною причиною мігреней, стрибків тиску та відчуття розбитості", - пояснюють дослідники космічної погоди.

Космічна погода є мінливою, і дослідники оновлюють дані кожні три години. Астрофізики наголошують, що найбільш точними є прогнози, зроблені не раніше ніж за добу до очікуваної події.