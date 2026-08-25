Одними крупами не обійтися: що купити на випадок тривалого блекауту

Почніть не з кави, а з води

Найперше, що варто передбачити, - достатній запас питної води. За рекомендаціями Центрів з контролю та профілактики захворювань в США (CDC), орієнтир становить щонайменше близько 3,8 літра води на людину на добу на випадок надзвичайної ситуації.

Тобто на три дні це приблизно:

одна людина - 11,4 л

двоє людей - 22,8 л

троє - 34,2 л.

Воду потрібно рахувати для всіх членів родини, зокрема дітей, а також не забувати про домашніх тварин. Частину запасу краще зберігати в зручних для перенесення ємностях, щоб у разі потреби не доводилося відкривати всю тару одразу.

Білок, який не потребує плити

Під час тривалого відключення електроенергії найбільш практичними стають готові продукти, які можна відкрити й одразу їсти.

У запасі варто мати консервовану квасолю, нут, сочевицю, рибні та м'ясні консерви, а також невеликі упаковки готових паштетів. Вибирайте такі порції, які реально з'їсте після відкриття, адже без холодильника залишати продукт "на потім" не завжди безпечно.

Горіхи, насіння та пасти - компактне джерело енергії

Горіхи й насіння займають небагато місця, містять багато енергії та не вимагають приготування. Зручно також мати горіхову пасту - особливо у невеликій упаковці, яку можна використати за один раз або швидко з'їсти після відкриття.

Втім, не варто купувати горіхи "на роки". Жири з часом окиснюються, тому перевіряйте термін придатності та запах продукту перед вживанням.

Що можна купити вже сьогодні (фото: Magnific)

Хлібці, крекери та тортильї

Хлібці, галети, крекери, тортильї та інший хліб тривалого зберігання можуть стати основою для повноцінної їжі. На них можна додати нут, паштет, консервовані овочі або інші готові продукти.

Але важливо не перетворювати їх на єдину їжу на весь день. Завдання таких продуктів - бути зручною основою, яку можна поєднати з білками, жирами та овочами.

Швидкі крупи - тільки якщо є спосіб нагріти воду

Кус-кус, вівсянка та інші швидкі крупи здаються ідеальними для блекауту, але є нюанс: їм потрібна гаряча вода.

Тому такі продукти варто купувати лише разом із реальним резервним способом її нагріти. Пальник можна використовувати тільки там, де це безпечно та дозволено, а термос допоможе довше зберігати гарячу воду й заощаджувати енергію.

Водночас частина запасу обов'язково має складатися з продуктів, які можна їсти без нагрівання. Запас, повністю залежний від електроплити, має очевидний недолік.

Кус-кус легко приготувати за лічені хвилини (фото: Magnific)

Овочі та фрукти: не лише свіжі

Для тривалого запасу підійдуть консервована кукурудза, горошок, томати, квасоля, лечо та овочеві суміші. Вони не потребують приготування й можуть доповнити крупи, хлібці або консерви.

Серед свіжих фруктів довше зберігаються яблука та цитрусові. Банани краще купувати невеликими партіями - це продукт поточного споживання, а не запас на тривалий термін.

Сухофрукти та напої

Сухофрукти зручно тримати в запасі: вони компактні та дають швидкі вуглеводи. Але вони не можуть повністю замінити свіжі фрукти та не повинні становити основу раціону.

Ультрапастеризовані напої можна зберігати без холодильника до відкриття, якщо це передбачено маркуванням. Невеликі упаковки тут практичніші: після відкриття умови зберігання продукту змінюються.

Шоколад - теж не зайвий

Шоколад, печиво та батончики можуть бути корисними як швидке джерело енергії й просто як спосіб трохи підтримати настрій у складний день.

Однак запас не варто будувати виключно на солодощах. Врахуйте потреби дітей, людей з алергіями чи спеціальним раціоном. Для домашніх тварин заздалегідь підготуйте корм, воду та необхідні препарати.

Не забудьте про консервний ніж

Здавалося б, дрібниця, але саме вона може зробити частину запасів недоступною. Якщо консерви не мають вбудованого кільця або ключа, переконайтеся, що вдома є ручний консервний ніж, який не залежить від електрики.

Зберігайте його поруч із продуктами та заздалегідь перевірте, чи справді ним зручно відкривати банки.

Які продукти можна довго зберігати (фото: Magnific)

Не створюйте "тривожну шафу" на п'ять років

Домашній запас не має роками стояти недоторканим. Найкраща стратегія - ротація: використовуйте продукти у звичайному житті та поступово поповнюйте запас новими.

Зручно дотримуватися принципу FEFO (First Expired, First Out) - першим використовуйте те, у чого раніше закінчується термін придатності. Продукти з коротшим строком ставте ближче, щоб вони першими потрапляли до вашого звичайного раціону.

Плануйте не продукти, а готові прийоми їжі

Хороший запас - це не просто десятки упаковок, розкладених по шафах. Важливо заздалегідь розуміти, що саме ви з них приготуєте або з'їсте.

Наприклад:

хлібці + нут + оливки

тортилья + квасоля + консервовані овочі

вівсянка + горіхова паста + сухофрукти

крекери + паштет + яблуко.

Такий підхід допомагає запасти не просто "калорії десь у шафі", а можливість нормально поїсти навіть без електрики.

Остання перевірка перед покупками

Перед тим як наповнювати кошик, перевірте кожен продукт за кількома пунктами:

не потребує холодильника до відкриття

його можна з'їсти без нагрівання або з мінімальним підігрівом

він не вимагає багато води та тривалого варіння

відповідає вашому реальному раціону

ви знаєте, з чим його поєднаєте

має зрозумілий термін придатності.

І головне - не купуйте продукти лише тому, що вони довго зберігаються. Дюжина кілограмів сирої гречки може виглядати як серйозна підготовка до блекауту, але якщо у вас немає води, способу її зварити та бажання їсти цю гречку щодня, це радше натюрморт, ніж стратегічний запас.

Скільки продукти протримаються без світла

Окремо варто пам'ятати про їжу, яка вже лежить у холодильнику. За рекомендаціями Держпродспоживслужби, якщо не відкривати дверцята без потреби, холодильник зберігатиме безпечну температуру приблизно до 4 годин.

Повна морозильна камера утримує холод до 48 годин, напівпорожня - до 24-х.

Якщо швидкопсувні продукти, зокрема м'ясо, риба, яйця, молочні продукти та залишки готових страв, понад 4 години перебували без електроенергії чи іншого джерела холоду, фахівці радять їх викинути. Перевіряти сумнівну їжу на смак не варто.

А продукти з морозилки, на яких ще залишилися кристали льоду або температура яких не перевищує 4 градуси, можна повторно заморозити чи приготувати.