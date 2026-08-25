Одними крупами не обойтись: что купить на случай длительного блекаута

Начните не с кофе, а с воды

Прежде всего, что стоит предусмотреть, - достаточный запас питьевой воды. По рекомендациям Центров по контролю и профилактике заболеваний в США (CDC), ориентир составляет по меньшей мере около 3,8 литра воды на человека в сутки на случай чрезвычайной ситуации.

То есть на три дня это примерно:

один человек - 11,4 л

два человека - 22,8 л

трое - 34,2 л.

Воду нужно считать для всех членов семьи, в том числе детей, а также не забывать о домашних животных. Часть запаса лучше хранить в удобных для переноски емкостях, чтобы при необходимости не приходилось открывать всю тару сразу.

Белок, которому не нужна плита

При длительном отключении электроэнергии наиболее практичными становятся готовые продукты, которые можно открыть и сразу есть.

В запасе следует иметь консервированную фасоль, нут, чечевицу, рыбные и мясные консервы, а также небольшие упаковки готовых паштетов. Выбирайте такие порции, которые реально съедите после вскрытия, ведь без холодильника оставлять продукт "на потом" не всегда безопасно.

Орехи, семена и пасты - компактный источник энергии

Орехи и семена занимают немного места, содержат много энергии и не требуют приготовления. Удобно также иметь ореховую пасту - особенно в небольшой упаковке, которую можно использовать одномоментно или быстро съесть после открытия.

Впрочем, не стоит покупать орехи "на годы". Жиры со временем окисляются, поэтому проверяйте сроки годности и запах продукта перед употреблением.

Что можно купить уже сегодня (фото: Magnific)

Хлебцы, крекеры и тортильи

Хлебцы, галеты, крекеры, тортильи и другой хлеб длительного хранения могут стать основой полноценной пищи. К ним можно добавить нут, паштет, консервированные овощи или другие готовые продукты.

Но важно не превращать их в единственную пищу на весь день. Задача таких продуктов - быть удобной основой, которую можно сочетать с белками, жирами и овощами.

Быстрые крупы - только если есть способ нагреть воду

Кус-кус, овсянка и другие быстрые крупы кажутся идеальными для блекаута, но есть нюанс: им нужна горячая вода.

Поэтому такие продукты следует покупать только вместе с реальным резервным способом нагреть. Горелку можно использовать только там, где это безопасно и разрешено, а термос поможет дольше сохранять горячую воду и экономить энергию.

В то же время часть запаса обязательно должна состоять из продуктов, которые можно есть без нагревания. Запас, полностью зависимый от электроплиты, имеет явный недостаток.

Кус-кус легко приготовить за считанные минуты (фото: Magnific)

Овощи и фрукты: не только свежие

Для продолжительного запаса подойдут консервированная кукуруза, горошек, томаты, фасоль, лечо и овощные смеси. Они не нуждаются в приготовлении и могут дополнить крупы, хлебцы или консервы.

Среди свежих фруктов дольше хранятся яблоки и цитрусовые. Бананы лучше покупать небольшими партиями - это продукт текущего потребления, а не запас на длительный срок.

Сухофрукты и напитки

Сухофрукты удобно содержать в запасе: они компактны и дают быстрые углеводы. Но они не могут полностью заменить свежие фрукты и не должны составлять основу рациона.

Ультрапастеризованные напитки можно хранить без холодильника до вскрытия, если это предусмотрено маркировкой. Небольшие упаковки здесь более практичны: после открытия условия хранения продукта меняются.

Шоколад - тоже не лишний

Шоколад, печенье и батончики могут быть полезны как быстрый источник энергии и просто как способ немного поддержать настроение в сложный день.

Однако запас не стоит строить исключительно на сладостях. Учтите потребности детей, людей с аллергиями или специальным рационом. Для домашних животных предварительно подготовьте корм, воду и необходимые препараты.

Не забудьте о консервном ноже

Казалось бы, мелочь, но именно она может сделать часть запасов недоступной. Если консервы не имеют встроенного кольца или ключа, убедитесь, что дома есть ручной консервный нож, не зависящий от электричества.

Храните его рядом с продуктами и проверьте, действительно ли им удобно открывать банки.

Какие продукты можно долго хранить (фото: Magnific)

Не создавайте "тревожный шкаф" на пять лет

Домашний запас не должен годами стоять нетронутым. Лучшая стратегия - ротация: используйте продукты в обычной жизни и постепенно пополняйте запас новыми.

Удобно придерживаться принципа FEFO (First Expired, First Out) - первым используйте то, у чего раньше истекает срок годности. Продукты с более коротким сроком ставьте поближе, чтобы они первыми попадали в ваш обычный рацион.

Планируйте не продукты, а готовые приемы пищи

Хороший запас - это не просто десятки упаковок, разложенных по шкафам. Важно заранее понимать, что именно вы из них приготовите или съедите.

Например:

хлебцы+нут+оливки

тортилья+фасоль+консервированные овощи

овсянка + ореховая паста + сухофрукты

крекеры+паштет+яблоко.

Такой подход помогает запасти не просто "калории где-нибудь в шкафу", а возможность нормально поесть даже без электричества.

Последняя проверка перед покупками

Перед тем как наполнять корзину, проверьте каждый продукт по нескольким пунктам:

не требует холодильника до вскрытия

его можно съесть без нагрева или с минимальным подогревом

он не требует много воды и длительной варки

соответствует вашему реальному рациону

вы знаете, с чем его соедините

имеет ясный срок годности.

И главное - не покупайте продукты только потому, что они долго хранятся. Дюжина килограммов сырой гречки может выглядеть как серьезная подготовка к блекауту, но если у вас нет воды, способа ее сварить и желание есть эту гречку каждый день, это скорее натюрморт, чем стратегический запас.

Сколько продукты продержатся без света

Отдельно следует помнить о еде, которая уже лежит в холодильнике. По рекомендациям Госпродпотребслужбы, если не открывать дверцу без надобности, холодильник будет сохранять безопасную температуру примерно до 4 часов.

Полная морозильная камера удерживает холод до 48 часов, полупустая - до 24-х.

Если скоропортящиеся продукты, в том числе мясо, рыба, яйца, молочные продукты и остатки готовых блюд, более 4 часов находились без электроэнергии или другого источника холода, специалисты советуют их выбросить. Проверять сомнительную еду по вкусу не стоит.

А продукты из морозилки, на которых остались кристаллы льда или температура которых не превышает 4 градуса, можно повторно заморозить или приготовить.