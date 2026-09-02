Осіння посадка малини, смородини та агрусу: коли садити ягідні кущі, щоб зібрати великий врожай

Коли садити ягідні кущі

Для більшості регіонів України підходить кінець вересня - перша половина жовтня. Орієнтуватися потрібно насамперед на погоду: бажано завершити посадку приблизно за 15-20 днів до промерзання грунту.

Земля має бути вологою, але без застою води. Якщо синоптики прогнозують різке тривале похолодання, краще не затягувати.

Як правильно посадити

Перед посадкою ділянку очищають від бур'янів і розпушують. У грунт можна додати компост або добре перепрілий перегній, але свіжий гній використовувати не варто.

Малині потрібні сонце та волога, проте вона не переносить заболочення.

Смородину висаджують у родючий грунт, а чорну смородину можна трохи заглибити - це сприяє утворенню нових пагонів біля основи. Агрусу також потрібне світле місце та достатньо простору.

Після посадки всі кущі потрібно добре полити та замульчувати.

До речі, як вдалося з'ясувати редакції Styler, відомий британський садівник Монті Дон наголошує на важливості балансу між вологою та дренажем під час вирощування малини. За його рекомендаціями, восени її можна висаджувати лише за умови, що грунт не промерз і не перезволожений.

Якщо простіше - малині потрібна волога земля, але не болото.

П'ять помилок, які часто роблять восени

Затягують із посадкою. Якщо до промерзання грунту залишилося зовсім мало часу, саджанець може не встигнути добре вкоренитися.

Вибирають заболочене місце. Надлишок води небезпечний для кореневої системи.

Купують пересушені саджанці. Особливо уважно потрібно оглядати рослини з відкритою кореневою системою.

Дають забагато добрив. Велика кількість поживних речовин не гарантує швидкого росту.

Садять кущі надто близько. Молоді рослини маленькі, але з часом вони значно розростуться.

Чи потрібно вкривати кущі на зиму

Молоді саджанці після осінньої посадки потребують особливої уваги.

Найважливіше - щоб перед зимою вони не залишилися в сухому грунті. Полив і мульчування допоможуть захистити кореневу систему від несприятливих умов.

При цьому повністю "закутувати" малину, смородину чи агрус не потрібно.

Надмірне укриття може створити зайву вологість і нашкодити рослинам.

А вже навесні варто уважно оглянути молоді кущі та за потреби провести обрізування відповідно до культури й сорту.

Що зробити після посадки

Мульча допоможе зберегти вологу та захистити коріння від перепадів температури. Для цього підійдуть компост або перепрілий перегній.

Не варто насипати мульчу впритул до пагонів. Також після сильних дощів перевірте, чи не оголилося коріння через осідання грунту.

І головне - не садіть кущі надто пізно. Молодій рослині потрібен час, щоб укорінитися до приходу морозів.