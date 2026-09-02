Осенняя посадка малины, смородины и крыжовника: когда сажать ягодные кусты, чтобы собрать большой урожай

Когда сажать ягодные кусты

Для большинства регионов Украины подходит конец сентября - первая половина октября. Ориентироваться следует прежде всего на погоду: желательно завершить посадку примерно за 15-20 дней до промерзания почвы.

Земля должна быть влажной, но без застоя воды. Если синоптики прогнозируют резкое продолжительное похолодание, лучше не затягивать.

Как правильно посадить

Перед посадкой участок очищают от сорняков и разрыхляют. В почву можно добавить компост или хорошо перепревший перегной, но свежий навоз использовать не стоит.

Малине нужны солнце и влага, но она не переносит заболочение.

Смородину высаживают в плодородную почву, а черную смородину можно немного углубить - это способствует образованию новых побегов у основания. Крыжовнику также нужно светлое место и достаточно пространства.

После посадки все кусты нужно хорошо полить и замульчировать.

Кстати, как удалось выяснить редакции Styler, известный британский садовник Монти Дон отмечает важность баланса между влагой и дренажем во время выращивания малины. По его рекомендациям, осенью ее можно высаживать только при условии, что почва не промерзла и не переувлажнена.

Если проще - малине нужна влажная земля, но не болото.

Пять ошибок, которые часто совершают осенью

Затягивают с посадкой. Если до промерзания почвы осталось совсем мало времени, саженец может не успеть хорошо укорениться.

Выбирают заболоченное место. Избыток воды опасен для корневой системы.

Покупают пересушенные саженцы. Особо внимательно нужно осматривать растения с открытой корневой системой.

Дают много удобрений. Большое количество питательных веществ не гарантирует быстрого роста.

Сажают кусты слишком близко. Молодые растения маленькие, но со временем они значительно разрастутся.

Нужно ли укрывать кусты на зиму

Молодые саженцы после осенней посадки нуждаются в особом внимании.

Самое важное - чтобы перед зимой они не остались в сухой почве. Полив и мульчирование помогут оградить корневую систему от неблагоприятных условий.

При этом полностью "укутывать" малину, смородину или крыжовник не нужно.

Чрезмерное укрытие может создать излишнюю влажность и навредить растениям.

А уже весной стоит внимательно осмотреть молодые кусты и при необходимости провести обрезку в соответствии с культурой и сортом.

Что сделать после посадки

Мульча поможет сохранить влагу и защитить корни от перепадов температуры. Для этого подойдут компост или перепревший перегной.

Не стоит насыпать мульчу вплотную к побегам. Также после сильных дождей проверьте, не оголились ли корни из-за оседания почвы.

И главное - не сажайте кусты слишком поздн. Молодому растению нужно время, чтобы укорениться до прихода морозов.