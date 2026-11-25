Пергамент: для випічки та рум'яної скоринки

Пергамент для запікання виготовляють на основі целюлози. Часто його додатково покривають силіконом, який забезпечує антипригарні властивості та стійкість до вологи й жиру.

Головна перевага пергаменту полягає в тому, що продукти не прилипають до дека навіть за мінімальної кількості олії. Якщо не загортати в нього страву, волога вільно випаровується, завдяки чому продукти підрум'янюються.

Пергамент найкраще підходить для приготування:

печива, круасанів та іншої випічки,

піци та хліба,

картоплі по-селянськи,

запечених овочів,

котлет, нагетсів і сирників,

бісквітів та коржів для тортів.

Утім, пергамент має температурні обмеження. Наприклад, виробник Toppits зазначає, що його папір витримує температуру до 220 градусів. В інших виробників цей показник може відрізнятися.

Не варто використовувати пергамент під грилем, залишати його краї біля нагрівальних елементів або замінювати його звичайним чи вощеним папером.

Також під час покупки звертайте увагу на наявність силіконового покриття. Воно особливо важливе, якщо ви готуєте липке тісто або продукти з великою кількістю сиру.

Фольга: для високих температур і захисту від пригорання

На відміну від пергаменту, алюмінієва фольга добре проводить тепло, витримує високі температури та практично не пропускає вологу.

Її можна використовувати як підкладку для продуктів, обгортку або своєрідну кришку для форми. Залежно від способу використання результат буде різним.

Якщо щільно загорнути м'ясо у фольгу, воно втрачатиме менше вологи. Якщо ж просто застелити нею деко, продукти можуть інтенсивніше підрум'янюватися знизу.

Фольга найкраще підходить для:

великих шматків м'яса,

цілої картоплі,

запіканок та лазаньї,

овочів на грилі,

страв, які потребують тривалого запікання,

захисту верхнього шару страви від підгоряння.

Наприклад, якщо сир на запіканці вже підрум'янився, а сама страва ще не готова, форму можна накрити фольгою. Це уповільнить подальше підрум'янення поверхні.

Чи має значення, якою стороною класти фольгу

Поширена думка, що блискуча сторона фольги має бути повернута до продуктів, а матова - назовні.

Однак виробник Reynolds пояснює, що різниця між сторонами виникає під час виробництва матеріалу. У звичайних умовах приготування їжі вона практично не впливає на результат.

Винятком є спеціальна фольга з антипригарним покриттям, яку потрібно використовувати відповідно до маркування.

Які продукти не варто загортати у фольгу

Німецький федеральний інститут оцінки ризиків ( BfR ) рекомендує уникати безпосереднього контакту звичайної алюмінієвої фольги з кислими та сильно солоними продуктами.

Йдеться, зокрема, про помідори, лимони, яблука, мариноване м'ясо, квашену капусту та страви з оцтом.

Кислоти та сіль сприяють переходу алюмінію з фольги в їжу. Наукові дослідження також свідчать, що на цей процес впливають температура і тривалість контакту. Для таких страв краще обрати пергамент або жаростійкий скляний посуд.

Рукав для запікання: для соковитого м'яса та овочів

Рукав виготовляють зі спеціальної термостійкої полімерної плівки, призначеної для контакту з їжею за високих температур.

Під час нагрівання всередині накопичується пара, а продукти готуються у власному соку. Завдяки цьому м'ясо менше пересихає, а овочі просочуються соками та ароматами інших інгредієнтів.

Рукав особливо добре підходить для:

цілої курки або індички,

курячого філе,

свинини та яловичини,

картоплі з м'ясом,

овочевого рагу,

нежирної риби.

Одна з переваг такого способу приготування - можливість запікати м'ясо та гарнір одночасно, не додаючи багато рідини чи олії. До того ж жир і соки залишаються всередині рукава, тому форму легше мити.

Однак через високу вологість усередині рукава отримати виражену хрустку скоринку складніше, ніж під час відкритого запікання.

Виробники рукавів та пакетів для запікання часто встановлюють максимальну температуру близько 200 градусів. Водночас необхідно перевіряти обмеження, зазначені на конкретній упаковці.

Рукав не повинен торкатися стінок духовки та нагрівальних елементів. Необхідність проколювання плівки для виходу пари також визначається інструкцією виробника. Під час відкривання рукава потрібно остерігатися гарячої пари.

Чи можна замінювати пергамент, фольгу та рукав

У деяких рецептах ці матеріали справді взаємозамінні, однак варто враховувати, як це вплине на готову страву.

Наприклад, замість рукава можна використовувати щільно закритий конверт із фольги або жаростійку форму з кришкою. Вони також допоможуть зберегти вологу.

Замість фольги для приготування риби можна використати пергамент. У французькій кухні навіть існує окрема техніка "en papillote", за якої продукти запікають у паперовому конверті разом із зеленню, овочами та спеціями.

А ось замінювати пергамент звичайною фольгою під час приготування печива чи бісквіта не завжди вдало. Фольга не має таких антипригарних властивостей і може змінити ступінь підрум'янення випічки