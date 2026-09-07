Поки не прийшли холоди: ці 5 речей потрібно зробити з трояндами у вересні

Приберіть опале листя

У вересні важливо регулярно прибирати опале листя навколо троянд. Особливо уважно оглядайте його на наявність плям та інших ознак захворювань.

Не залишайте біля кущів рослинні рештки, адже вони можуть загнивати та створювати сприятливі умови для поширення хвороб. Хворе листя краще не використовувати для компосту, а утилізувати окремо.

Поступово скорочуйте полив

З настанням прохолоднішої погоди троянди вже не потребують такого самого режиму поливу, як улітку. Якщо вересень видався дощовим, додатково зволожувати ґрунт може бути зовсім не потрібно.

У суху погоду поливати рослини все ж варто, але поступово скорочувати його частоту. Важливо не допускати надмірної вологості біля кущів.

Обрізка троянд: коли та що видаляти

Про осінню обрізку троянд також не варто забувати, але проводити її краще поступово. Коли почнуться нічні заморозки, можна видалити бутони, які залишилися, а також слабкі, пошкоджені, занадто довгі пагони та гілки, що ростуть усередину куща.

Не потрібно обрізати рослину за один день. Протягом осені, приблизно з вересня до листопада, кущ поступово звільняють від зайвих пагонів і листя, орієнтуючись насамперед на погоду та стан рослини.

До настання стійких морозів бажано залишити 3-5 найсильніших пагонів із добре визрілою корою та 3-4 з розвиненими бруньками. Важливо не захоплюватися обрізкою, адже надмірне видалення пагонів восени може послабити кущ перед зимою.

Остання обробка від хвороб

Після осінньої обрізки варто уважно оглянути троянди та за потреби провести профілактичну обробку від грибкових захворювань. Особливо це актуально, якщо протягом сезону на листі чи пагонах уже з’являлися плями, наліт або інші ознаки ураження.

Для обробки використовують препарати на основі міді, зокрема мідний купорос (5%-й розчин) або бордоську рідину (3%-й розчин). Водночас важливо не збільшувати концентрацію для надійності - засіб потрібно готувати та застосовувати відповідно до інструкції виробника.

Обприскувати слід не лише пагони, а й уважно обробити рослину та ґрунт навколо неї, якщо це передбачено інструкцією до конкретного препарату.

Коли готувати троянди до зими

Не потрібно поспішати з повним укриттям троянд уже на початку вересня. До стабільного похолодання кущам варто дати можливість поступово завершити активний сезон росту.

Підгортання та остаточну підготовку до зими краще проводити ближче до настання холодів. Для захисту кореневої системи можна використовувати сухий торф або інший відповідний матеріал. Важливо, щоб укриття не створювало надмірної вологи біля основи куща.

Що робити з трояндами перед зимою (фото: Magnific)

Що радить британське Королівське садівниче товариство

Схожі рекомендації щодо догляду за трояндами дає й Royal Horticultural Society (RHS). Фахівці наголошують, що восени не варто діяти за одним універсальним сценарієм: догляд і терміни обрізки залежать від сорту троянди.

Зокрема, RHS радить регулярно видаляти сухі, пошкоджені та хворі пагони, а також ті, що перетинаються або загущують середину куща. Це допомагає забезпечити кращу циркуляцію повітря. Водночас основну обрізку багатьох видів троянд британські садівники рекомендують проводити наприкінці зими - на початку весни, а не робити сильну обрізку на початку осені.

Щодо поливу, RHS зазначає, що дорослі троянди завдяки глибокій кореневій системі зазвичай не потребують постійного додаткового зволоження. Воду їм дають насамперед у сухі періоди, спрямовуючи її безпосередньо на ґрунт біля основи рослини та уникаючи намокання листя й квітів.

А от із підживленням поспішати не варто: за рекомендаціями RHS, троянди, які ростуть у ґрунті, зазвичай не потребують додаткових добрив, якщо вони добре розвиваються і не мають ознак дефіциту поживних речовин.

Для зимового захисту RHS також радить використовувати мульчу, яку вносять пізньої осені - взимку. При цьому її не слід насипати впритул до стебел: навколо основи рослини варто залишити вільний простір.

Тож головна порада британських фахівців - не намагатися зробити з трояндами все й одразу.

У вересні краще уважно стежити за станом кущів, прибирати пошкоджені частини, контролювати полив і готувати рослини до холодів поступово. А конкретні терміни обрізки та зимового захисту варто визначати з урахуванням сорту троянди й погоди.

Осінній догляд за трояндами (фото: Magnific)