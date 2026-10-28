Шахраї оформили кредит на ваше ім'я: у Кіберполіції пояснили, що робити

Як шахраї оформлюють кредити без відома людини

Для оформлення позики зловмисники можуть використовувати викрадені персональні дані, чужі документи або незаконно отриманий доступ до банківських облікових записів.

У Кіберполіції попереджають, що одна з небезпечних шахрайських схем пов'язана із захопленням мобільного номера. Отримавши контроль над SIM-карткою, зловмисники можуть перехоплювати коди підтвердження, намагатися увійти до онлайн-банкінгу та використовувати чужі дані для фінансових операцій.

Національний банк України також описував випадки, коли шахраї оформлювали кредити за допомогою викраденої персональної інформації та відновлених фінансових номерів. Отримані кошти вони переказували на рахунки третіх осіб.

Про появу боргу постраждалі нерідко дізнаються лише після дзвінків із вимогами повернути гроші або перевірки власної кредитної історії.

Як перевірити, чи не оформили на вас кредит

Насамперед потрібно перевірити кредитну історію. У ній можна побачити інформацію про позики, яку фінансові установи передали до кредитного бюро.

Зробити це можна через Українське бюро кредитних історій.

У звіті варто перевірити назви кредиторів, дати оформлення договорів, суми заборгованості та запити від установ, до яких ви не зверталися.

Якщо виявили незнайому позику, перегляньте всі записи. Шахраї можуть оформити одразу кілька кредитів у різних фінансових компаніях.

Дізнатися про підозрілу активність можна і через застосунок "Дія". Він надсилає сповіщення про перевірку кредитної історії та появу нових кредитів, якщо відповідні відомості надходять від підключених кредитних бюро.

Як пояснюють в УБКІ, якщо кредитну історію запитала установа, до якої ви не зверталися, потрібно якнайшвидше зв'язатися з нею за офіційним номером телефону.

Своєчасне повідомлення може допомогти зупинити шахрайське оформлення позики ще до видачі грошей. Важливо пам'ятати, що сам запит кредитної історії не означає, що кредит уже оформлено.

Що робити, якщо шахраї вже взяли кредит на ваше ім'я

Якщо ви виявили позику, якої не брали, потрібно повідомити кредитора, звернутися до правоохоронців та оскаржити недостовірну інформацію в кредитній історії.

Зверніться до банку або фінансової компанії

Насамперед знайдіть офіційні контакти установи, яка видала кредит, та повідомте про можливе шахрайство.

Подайте письмову заяву, в якій зазначте, що не оформлювали позику та не укладали відповідний договір.

Попросіть кредитора провести перевірку, надати копію договору, відомості про спосіб підтвердження особи та інформацію про перерахування коштів.

Збережіть копію звернення та підтвердження його отримання. Якщо фінансова установа надасть письмову відповідь, вона також може знадобитися для подальшого оскарження.

Подайте заяву до поліції

Наступний крок - повідомити правоохоронців про можливе кредитне шахрайство.

Звернутися можна до найближчого відділення Національної поліції або за номером 102.

Також повідомлення можна надіслати через офіційну форму Кіберполіції.

У заяві потрібно описати, коли ви дізналися про кредит, яка установа його видала, на яку суму та чому вважаєте оформлення незаконним.

До звернення варто додати копії повідомлень від кредитора, скриншоти, виписки та інші матеріали, які можуть допомогти встановити обставини шахрайства.

Обов'язково збережіть підтвердження подання заяви. Якщо відомості внесуть до Єдиного реєстру досудових розслідувань, отримайте відповідний витяг.

Оскаржте кредит у бюро кредитних історій

Якщо чужа позика вже з'явилася у вашій кредитній історії, подайте звернення щодо недостовірної інформації.

Для цього можна скористатися спеціальною процедурою УБКІ.

Після отримання звернення бюро надсилає запит кредитору для перевірки інформації. Якщо факт помилки або шахрайства підтвердиться, відповідні дані в кредитній історії виправлять.

При цьому оскарження запису в бюро не означає автоматичного скасування самого кредитного договору.

Що робити, якщо кредитор продовжує вимагати гроші

Якщо фінансова компанія не реагує на звернення або продовжує вимагати повернення коштів за кредитом, якого ви не брали, можна подати скаргу до Національного банку України.

НБУ розглядає звернення споживачів щодо дій банків та небанківських фінансових установ.

У скарзі потрібно зазначити назву кредитора, описати ситуацію та додати копії заяв і відповідей, які вже отримали.

Звернутися можна через офіційний сайт НБУ.

Якщо кредитор не визнає факту шахрайства та відмовляється переглядати свої вимоги, питання може потребувати судового вирішення.

У такій ситуації варто звернутися по правничу допомогу. Безоплатну консультацію можна отримати через систему безоплатної правничої допомоги.

Важливо не ігнорувати судові документи, навіть якщо ви впевнені, що не оформлювали кредит. Пропущені процесуальні строки можуть ускладнити захист ваших прав.

Чи доведеться повертати гроші за чужий кредит

Якщо позику оформили шахраї без вашої участі, сам факт появи боргу в кредитній історії ще не доводить, що ви уклали відповідний договір.

Проте звернення до поліції або кредитного бюро не призводить до автоматичного анулювання заборгованості.

Фінансова установа має перевірити обставини оформлення позики. Якщо суперечку не вдається вирішити, остаточне рішення може ухвалити суд.

Не варто погоджуватися на погашення невідомого боргу лише через телефонні погрози або психологічний тиск.

Перед здійсненням платежів чи підписанням документів про реструктуризацію потрібно з'ясувати походження заборгованості та отримати правову консультацію.

Як захиститися від повторного шахрайства

Якщо зловмисники вже використали ваші персональні дані, важливо перевірити безпеку всіх облікових записів, пов'язаних із фінансовими послугами.

Якщо підозрюєте незаконний доступ до онлайн-банкінгу, негайно зверніться до банку та попросіть заблокувати скомпрометовані засоби доступу.

У разі раптової втрати мобільного зв'язку без очевидної причини варто зв'язатися з оператором та перевірити, чи не перевипустили вашу SIM-картку.

Для додаткового захисту фахівці рекомендують:

Не повідомляти стороннім особам паролі, PIN-коди та одноразові коди підтвердження.

Використовувати складні паролі та двофакторну автентифікацію.

Не встановлювати програми віддаленого доступу на прохання незнайомців.

Перевіряти повідомлення про запити кредитної історії.

Регулярно переглядати власну кредитну історію, особливо після втрати документів або підозри на витік даних.

Якщо паспорт загубили або його викрали, в УБКІ радять зареєструвати документ у реєстрі втрачених паспортів бюро. Це може зменшити ризик оформлення шахрайських кредитів.

Також бюро пропонує функцію FREEZE, яка обмежує доступ кредиторів до кредитної історії для погодження нових позик. Однак вона не гарантує повного захисту від усіх видів кредитного шахрайства.

Головне - не відкладати звернення після виявлення підозрілого кредиту. Чим раніше людина повідомить фінансову установу та правоохоронців, тим швидше можна розпочати перевірку й захист своїх прав.