Скільки коштують гречка та хліб в Україні: порівняння цін на 15 листопада

Молоко

Для порівняння обрали молоко жирністю 2,5-2,6% у фасуванні по 900 г.

Ціни на молоко станом на 15 листопада:

АТБ - молоко "Щоденний збір", пастеризоване, 2,5%, 900 г - 44,50 грн .

Сільпо - молоко "Галичина" "З чистих Карпат", ультрапастеризоване, 2,5%, 900 г - 39,99 грн . На товар діє знижка 37%, звичайна ціна становить 63,49 грн.

NOVUS - молоко пастеризоване, 2,6%, 900 г - 41,99 грн .

Ашан - молоко "Лукавиця", пастеризоване, 2,6%, 900 г - 41,50 грн.

Ціни на продукти в супермаркетах станом на 15 листопада (колаж: Styler)

Курячі яйця

У цій категорії порівнювали яйця першої категорії С1 в упаковках по 10 штук.

Ціни на десяток яєць:

АТБ - яйця "Своя лінія", перша категорія, 10 шт. - 58,40 грн .

Сільпо - яйця "Пашот", категорія С1, 10 шт. - 55,64 грн .

NOVUS - яйця Marka Promo, категорія С1, 10 шт. - 58,99 грн .

Ашан - яйця Auchan, категорія С1, 10 шт. - 62,70 грн.

Соняшникова олія

Для огляду взяли рафіновану соняшникову олію об'ємом 500 мл.

У супермаркетах зафіксували такі ціни:

АТБ - олія "Своя лінія", рафінована соняшникова, 500 мл - 53,13 грн .

Сільпо - олія "Премія", рафінована соняшникова, 500 мл - 56,99 грн .

NOVUS - олія "Щедрий Дар", рафінована дезодорована соняшникова, 500 мл - 64,62 грн .

Ашан - олія Auchan, рафінована соняшникова, 500 мл - 49,40 грн.

Гречка

Для порівняння обрали гречану крупу в пакуванні по 1 кг.

Ціни на гречку в торговельних мережах:

АТБ - гречана крупа "Розумний вибір", 1 кг - 85,90 грн .

Сільпо - гречана крупа "Премія", ядриця швидкорозварювана, 1 кг - 54,99 грн . На товар діє знижка 15%, звичайна ціна становить 64,99 грн.

NOVUS - гречана крупа Marka Promo, 1 кг - 81,49 грн .

Ашан - гречана крупа Auchan, швидкорозварювана, 1 кг - 85,90 грн.

Ціни на хліб у супермаркетах

У хлібній категорії порівнювали фасовані вироби масою від 350 до 380 г.

Вартість хліба:

АТБ - хліб "Кулиничі" "Геркулес", тостовий із висівками, 350 г - 33,60 грн .

Сільпо - хліб "Цар-хліб" "Президентський", столичний, 350 г - 18,01 грн .

NOVUS - хліб "Цар Хліб" "Паланга", нарізний, 350 г - 28,49 грн .

Ашан - батон "Київхліб" "Золотистий", нарізаний, 380 г - 25,80 грн.

Хоча вага упаковок близька, вироби відрізняються складом і рецептурою. Тому порівняння показує вартість конкретних товарів, а не цінову різницю між повністю ідентичними продуктами.

Скільки коштує набір із п'яти продуктів

Щоб визначити загальні витрати, ми підрахували вартість одного набору для кожної торговельної мережі. До нього увійшли молоко 900 г, десяток яєць, соняшникова олія 500 мл, гречана крупа 1 кг та хліб вагою 350-380 г.

За цінами станом на 15 листопада сума покупки становить:

АТБ - 275,53 грн

Сільпо - 225,62 грн

NOVUS - 275,58 грн

Ашан - 265,30 грн

Вартість сформованого продуктового набору коливається від 225,62 до 275,58 грн. Різниця між найменшою та найбільшою сумами становить 49,96 грн.

На підсумкову вартість впливають ціни конкретних торгових марок та акційні пропозиції, які діяли на момент перевірки.

Що варто знати про порівняння цін

Для огляду використали дані онлайн-каталогів АТБ, Сільпо та платформи Zakaz.ua, де представлений асортимент NOVUS і "Ашану".

Товари можуть відрізнятися виробником, складом, способом виготовлення та іншими характеристиками. Окремі позиції на момент перевірки продавалися за акційними цінами.

Наведені суми стосуються лише вибраних товарів і не характеризують загальний рівень цін у торговельних мережах.

Ціни перевірено 15 листопада 2026 року. Вартість продуктів може змінюватися залежно від міста, конкретного магазину, наявності товару та терміну дії знижок.