Старі етикетки і брудне дно: прості лайфхаки, які допоможуть легко вимити банки перед консервацією

Від запаху

Якщо банка вперто пахне попереднім вмістом, спробуйте оцет.

Налийте всередину трохи оцту, додайте води, закрийте банку та добре струсіть. Залиште на кілька годин, а потім вимийте звичайним засобом для посуду.

Особливо добре цей спосіб підходить для банок після часнику, маринадів та інших продуктів із різким ароматом.

Стару етикетку - олією

З папером можна розібратися, а от липкий шар клею часто залишається надовго.

Тут допоможе суміш соди та рослинної олії. Змішайте їх приблизно порівну, нанесіть на клей і залиште на 10–15 хвилин. Після цього потріть губкою.

Олія розм'якшить липкий шар, а сода допоможе його відтерти.

Дно врятує рис

Якщо рука не пролазить у банку, а щітки під рукою немає, спробуйте звичайний сирий рис.

Насипте всередину кілька ложок крупи, додайте трохи теплої води та краплю мийного засобу. Закрийте банку й енергійно потрясіть.

Рис допоможе механічно відчистити внутрішні стінки та дно, куди складно дістатися губкою.

Для засохлого нальоту

Не потрібно шкребти скло ножем. Засохлі залишки краще спочатку розм'якшити.

Налийте в банку гарячу воду з невеликою кількістю мийного засобу та залиште на 20–30 хвилин. Після цього пройдіться щіткою або губкою.

Якщо з першого разу наліт не відійшов, краще повторити процедуру, ніж відтирати його силою.

Вузьке горлечко

Для пляшок і банок із вузьким горлом найзручніше використовувати довгу щітку для пляшок.

А якщо її немає - рис, вода та кілька крапель оцту можуть стати швидкою альтернативою. Закрийте ємність, добре струсіть і після очищення кілька разів промийте її чистою водою.

Після миття банки мають бути повністю чистими, але важливо пам'ятати: миття - це лише підготовка, а не стерилізація.