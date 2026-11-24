Скільки коштує хліб

Для порівняння обрали хлібобулочні вироби вагою 350 г. У кожному супермаркеті перевірили вартість одного товару з доступного асортименту.

Ціни на хліб 24 листопада:

АТБ - хліб "Кулиничі" "Геркулес", тостовий із висівками, 350 г - 34,90 грн .

"Сільпо" - хліб "Цар-хліб" "Президентський" столичний, 350 г - 18,01 грн .

"Ашан" - хліб "Цар Хліб" "Житні традиції", нарізаний, 350 г - 29,00 грн замість 36,30 грн.

NOVUS - хліб "Цар Хліб" "Паланга", нарізаний, 350 г - 28,49 грн.

Ціни на продукти в супермаркетах станом на 24 листопада (колаж: Styler)

Ціни на молоко

У цій категорії порівняли молоко жирністю від 2,5% до 2,6% в упаковках по 900 г.

У супермаркетах представлені такі пропозиції:

АТБ - молоко "Щоденний збір", пастеризоване, 2,5%, 900 г - 44,50 грн .

"Сільпо" - молоко "Премія", ультрапастеризоване, 2,5%, 900 г - 37,99 грн замість 55,99 грн.

"Ашан" - молоко "Лукавиця", пастеризоване, 2,6%, 900 г - 41,50 грн .

NOVUS - молоко пастеризоване, 2,6%, 900 г - 41,99 грн.

Скільки коштують яйця

Для аналізу обрали курячі яйця категорії С1 в упаковках по 10 штук.

Станом на 24 листопада ціни такі:

АТБ - яйця курячі "Своя лінія", категорія С1, 10 шт. - 59,90 грн замість 63,90 грн.

"Сільпо" - яйця "Від доброї курки" "Свіжість", категорія С1, 10 шт. - 39,19 грн .

"Ашан" - яйця курячі Auchan, категорія С1, 10 шт. - 62,70 грн .

NOVUS - яйця Marka Promo, категорія С1, 10 шт. - 63,99 грн.

Вартість гречки

Для порівняння обрали гречану крупу в упаковках по 1 кг.

Ціни розподілилися так:

АТБ - гречана крупа "Розумний вибір", 1 кг - 89,90 грн .

"Сільпо" - гречана крупа "Премія", ядриця швидкорозварювана, 1 кг - 54,99 грн замість 64,99 грн.

"Ашан" - гречана крупа Auchan, ядриця швидкорозварювана, 1 кг - 85,90 грн .

NOVUS - гречана крупа Marka Promo, 1 кг - 81,49 грн.

Соняшникова олія

В останній категорії порівняли рафіновану соняшникову олію об'ємом 500 мл.

Вартість у магазинах становить:

АТБ - олія "Своя лінія" соняшникова рафінована, 500 мл - 53,13 грн .

"Сільпо" - олія "Премія" соняшникова рафінована, 500 мл - 56,99 грн .

"Ашан" - олія Auchan соняшникова рафінована, 500 мл - 49,40 грн .

NOVUS - олія "Щедрий Дар" соняшникова рафінована дезодорована, 500 мл - 64,62 грн.

Скільки коштує набір із п'яти продуктів

Ми підрахували загальну вартість обраних товарів у кожному супермаркеті.

До набору увійшли одна упаковка хліба вагою 350 г, 900 г молока, десяток курячих яєць, кілограм гречки та 500 мл соняшникової олії.

За цінами 24 листопада загальна сума становить:

АТБ - 282,33 грн .

"Сільпо" - 207,17 грн .

"Ашан" - 268,50 грн .

NOVUS - 280,58 грн.

Найменшу суму за обраний набір продуктів отримали в "Сільпо" - 207,17 грн. Найдорожчим виявився кошик в АТБ, де за аналогічну кількість товарів потрібно заплатити 282,33 грн.

Водночас результати не означають, що одна мережа загалом дешевша за інші. Для порівняння обрали конкретні товари різних виробників, а не найдешевші позиції з усього асортименту.

Ціни можуть змінюватися залежно від міста, конкретного магазину, наявності товарів та акційні пропозиції.

Для аналізу використали пропозиції з онлайн-каталогу АТБ, "Сільпо" та платформи Zakaz.ua, де представлені товари NOVUS і "Ашану".