В Україні відкликають популярний косметичний засіб: названо небезпечні партії

Які партії відкликають

Під відкликання потрапила міцелярна вода Simple Kind to Skin з одним із трьох номерів партії:

614741,

614841,

615241,

Номер партії зазначений на дні пляшки.

Зверніть увагу, що проблема не стосується інших продуктів бренду Simple.

Чому засіб відкликають

Рішення ухвалили як запобіжний захід через можливу наявність бактерій у зазначених партіях продукції.

За наданою інформацією, ці бактерії потенційно можуть спричинити запалення очей у деяких споживачів.

Саме тому покупцям, які мають засіб із відповідним номером партії, рекомендують не продовжувати його використання.

Що робити, якщо ви придбали цю міцелярну воду

Якщо на дні вашої пляшки вказаний один із трьох номерів: 614741, 614841 або 615241, рекомендують:

припинити використання продукту,

звернутися до продавця для повернення коштів,

за потреби звернутися до служби підтримки споживачів Unilever для отримання додаткової інформації.

Важливо перевірити саме номер партії, тому що відкликання стосується лише зазначених партій міцелярної води.

Що відомо про іншу продукцію бренду

За наданою інформацією, рішення про відкликання стосується виключно міцелярної води Simple Kind to Skin із трьома зазначеними номерами партій.

Інші продукти бренду Simple під цю проблему не підпадають.