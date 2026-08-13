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Полезное 13 августа 2026, 13:26

В Украине отзывают популярное косметическое средство: названы опасные партии

Отдельные партии очищающего средства могут содержать опасные бактерии
Наталия Крижановская Наталия Крижановская Редактор Styler
Отдельные партии мицеллярки отзывают с украинского рынка из-за возможного наличия бактерий (коллаж: Styler)
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В Украине приняли решение об отзыве отдельных партий мицеллярной воды Simple Kind to Skin. Это сделали как меру пресечения из-за возможного наличия бактерий, которые потенциально могут вызвать воспаление глаз у некоторых потребителей. Речь идет не о всей продукции марки, а только об отдельных партиях мицеллярной воды.

Styler со ссылкой на официальное сообщение косметологической компании в Instagram советует покупателям проверить номера на дне бутылок.

Какие партии отзывают

Под отзыв попала мицеллярная вода Simple Kind to Skin с одним из трех номеров партии:

  • 614741,
  • 614841,
  • 615241,

Номер партии указан на дне бутылки.

Обратите внимание, что проблема не касается других продуктов бренда Simple.

Почему средство отзывают

Решение было принято как мера пресечения из-за возможного наличия бактерий в указанных партиях продукции.

По предоставленной информации, эти бактерии могут вызвать воспаление глаз у некоторых потребителей.

Поэтому покупателям, имеющим средство с соответствующим номером партии, рекомендуют не продолжать его использование.

Что делать, если вы приобрели эту мицеллярную воду

Если на дне вашей бутылки указан один из трех номеров: 614741, 614841 или 615241, рекомендуется:

  • прекратить использование продукта,
  • обратиться к продавцу для возврата средств,
  • при необходимости обратиться в службу поддержки потребителей Unilever для получения дополнительной информации.

Важно проверить именно номер партии, потому что отзыв касается только указанных партий мицеллярной воды.

Что известно о другой продукции бренда

По предоставленной информации, решение об отзыве касается исключительно мицеллярной воды Simple Kind to Skin с тремя указанными номерами партий.

Остальные продукты бренда Simple под эту проблему не подпадают.

Напомним, как ранее Styler поделился собственным топом лучших парфюмов, которые отлично подойдут для грядущей осени.

Косметология
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