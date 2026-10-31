Вирощування грибів у квартирі: які види обрати та які є особливості догляду

Які гриби можна вирощувати вдома

За інформацією University of Vermont Extension, одним із найкращих варіантів для початківців є гливи.

Вони швидко ростуть, добре пристосовуються до різних домашніх умов і не потребують складного обладнання.

Крім глив, у приміщенні можна вирощувати:

Шиїтаке - їстівні гриби, які зазвичай вирощують на підготовлених блоках із деревної тирси.

- їстівні гриби, які зазвичай вирощують на підготовлених блоках із деревної тирси. Їжовик гребінчастий - гриб із незвичайною волокнистою структурою, який також можна вирощувати з готового блоку.

Шиїтаке та їжовик гребінчастий можуть потребувати більше часу для дозрівання. Тому для першої спроби найзручніше обрати готовий набір із міцелієм глив.

Що знадобиться для вирощування грибів

Гриби не потребують звичайного ґрунту, як кімнатні рослини. Поживні речовини вони отримують із субстрату - органічного матеріалу, на якому розвивається грибниця.

Як пояснює North American Mycological Association, залежно від виду грибів субстратом можуть бути солома, деревна тирса, тріска або колоди.

Для найпростішого домашнього способу знадобляться:

готовий грибний блок із міцелієм;

пульверизатор із чистою водою;

піддон для розміщення блоку;

місце без прямого сонячного проміння.

Готовий блок уже містить субстрат, заселений грибницею. Тому самостійно готувати поживне середовище та додавати міцелій не потрібно.

Як виростити гриби з готового блоку

Готові набори дозволяють вирощувати гриби протягом усього року. За сприятливих умов перший урожай деяких видів можна отримати вже через два-три тижні.

Покрокова інструкція:

Підготуйте блок. Дістаньте набір із коробки та зробіть надрізи в упаковці відповідно до інструкції виробника. Зволожте субстрат. Якщо виробник передбачає попереднє замочування, витримайте блок у воді протягом зазначеного часу. Оберіть місце. Поставте блок у приміщенні зі стабільною температурою, подалі від батарей та прямого сонячного проміння. Підтримуйте вологість. Регулярно зволожуйте блок відповідно до інструкції. Не допускайте його пересихання або накопичення зайвої води. Забезпечте доступ повітря. Не тримайте гриби в повністю герметичному контейнері. Спостерігайте за ростом. Приблизно через один-два тижні можуть з'явитися перші маленькі грибочки.

Після появи зачатків плодових тіл гриби зазвичай розвиваються досить швидко. Продовжуйте підтримувати необхідну вологість, доки вони не досягнуть розміру, рекомендованого для збору.

Точний термін дозрівання залежить від виду грибів, температури та умов догляду.

Як самостійно виростити гливи у відрі

Якщо хочеться спробувати вирощування без готового грибного блоку, можна використати пластикове відро, деревну тріску та придбаний міцелій.

Такий спосіб описують фахівці University of Wisconsin Extension. Він потребує більше підготовки, але дозволяє самостійно створити середовище для розвитку грибниці.

Що знадобиться:

пластикове відро з кришкою об'ємом приблизно 19 л;

2,3-2,7 кг чистої необробленої тріски листяних порід;

приблизно 450 г зернового міцелію глив, придатного для вирощування на деревній трісці;

гаряча вода та приблизно 7,6 л окропу;

велика термостійка ємність із кришкою;

дриль зі свердлами діаметром 6 та 3 мм;

великий прозорий пакет;

пульверизатор.

Покрокова інструкція:

Підготуйте відро. Зробіть у його стінках 30-40 отворів діаметром приблизно 6 мм. Розташовуйте їх на відстані близько 7-8 см один від одного та від верхнього й нижнього країв. У дні просвердліть ще приблизно 10 отворів діаметром 3 мм для відведення води. Очистіть ємність. Ретельно вимийте відро та кришку з милом, після чого добре сполосніть чистою водою. Підготуйте тріску. Помістіть її у велику термостійку ємність, додайте гарячу воду майже до повного покриття матеріалу, а потім обережно влийте приблизно 7,6 л окропу. Накрийте кришкою та залиште на 12-24 години. Приберіть зайву воду. Злийте рідину, злегка відіжміть тріску та залиште приблизно на 5 хвилин, щоб стекли залишки води. Перед додаванням міцелію переконайтеся, що матеріал охолов до кімнатної температури. Заповніть відро. Чистими руками викладіть на дно дві жмені вологої тріски, а зверху - жменю міцелію. Продовжуйте чергувати шари, злегка ущільнюючи їх, доки відро не заповниться. Закрийте кришкою. Оберіть місце. Поставте відро в затінене місце з температурою приблизно 18-24 градуси. Підкладіть картон або встановіть його на піддон, оскільки через дренажні отвори може витікати вода. Підтримуйте вологість. Нещільно накрийте відро прозорим пакетом. Зробіть у ньому кілька невеликих прорізів або залиште нижній край відкритим для надходження повітря. Перевіряйте появу грибів. Приблизно через 14 днів починайте оглядати отвори у відрі. Якщо з'явилися маленькі гриби, зніміть пакет, обприскайте зовнішню поверхню відра водою та знову нещільно накрийте. Повторюйте зволоження щонайменше двічі на день під час росту грибів.

Перші грибочки можуть з'явитися пізніше, якщо грибниця розвивається повільніше. Не варто розбирати відро лише через те, що через два тижні врожаю ще немає.

Які умови потрібні грибам для росту

У рекомендаціях Texas A&M AgriLife Extension пояснюють, що для успішного вирощування грибів важливо контролювати кілька основних умов.

Вологість. Більшості культивованих грибів потрібна підвищена вологість під час формування плодових тіл. Водночас субстрат не повинен бути постійно мокрим, оскільки надлишок води створює несприятливі умови для розвитку грибниці. Температура. Оптимальні показники залежать від виду та штаму грибів. Тому варто дотримуватися рекомендацій виробника міцелію або готового набору. Освітлення. Пряме сонячне проміння грибам не потрібне. Для багатьох культивованих видів достатньо розсіяного денного або слабкого штучного світла. Свіже повітря. Грибам потрібен регулярний повітрообмін. За недостатньої вентиляції вони можуть утворювати непропорційно довгі ніжки та маленькі шапинки.

Коли збирати перший урожай

За рекомендаціями Королівських ботанічних садів К'ю, гливи можна збирати, коли їхні шапинки починають розправлятися та стають більш пласкими.

Ще одна ознака готовності - легке потемніння країв шапинок. Водночас не варто чекати, доки краї сильно потемніють, а самі гриби почнуть підсихати.

Готові гливи можна зрізати біля основи чистим ножем або обережно відокремити пучок обертальним рухом.

Відкладати збір надовго не варто. Перезрілі гриби втрачають бажану текстуру та можуть активно виділяти спори.

Після першого врожаю грибниця іноді здатна плодоносити повторно. Для цього потрібно продовжувати догляд за субстратом відповідно до інструкції виробника. Наступні врожаї можуть бути меншими за перший.

Чому домашні гриби можуть не рости

Фахівці також застерігають, що невдале вирощування грибів найчастіше пов'язане з неправильними умовами догляду.

Серед поширених помилок:

Пересихання субстрату. Через нестачу вологи розвиток грибів може сповільнюватися або припинятися.

Через нестачу вологи розвиток грибів може сповільнюватися або припинятися. Надмірний полив. Постійно мокрий субстрат створює несприятливі умови для грибниці.

Постійно мокрий субстрат створює несприятливі умови для грибниці. Недостатня вентиляція. Поганий повітрообмін може заважати правильному формуванню плодових тіл.

Поганий повітрообмін може заважати правильному формуванню плодових тіл. Невідповідна температура. Занадто холодні або спекотні умови можуть перешкоджати плодоношенню.

Занадто холодні або спекотні умови можуть перешкоджати плодоношенню. Забруднений міцелій. Сторонні мікроорганізми можуть завадити розвитку потрібного виду грибів.

Сторонні мікроорганізми можуть завадити розвитку потрібного виду грибів. Очікування надто швидкого результату. Терміни розвитку грибниці та появи врожаю залежать від виду й способу вирощування.

Здорова грибниця зазвичай має білий колір. Якщо на субстраті з'явилися незвичні кольорові плями, сторонній пухнастий наліт або неприємний запах, це може свідчити про забруднення.

Важливо: у такому випадку субстрат потрібно утилізувати, а гриби з нього не вживати.

Для домашнього вирощування використовуйте лише міцелій їстівних видів від надійних постачальників. Випадково пророслі гриби у квіткових горщиках або на іншому побутовому субстраті не можна вважати їстівними без достовірного визначення виду.