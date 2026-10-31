Выращивание грибов в квартире: какие виды выбрать и какие особенности ухода

Какие грибы можно выращивать дома

По информации University of Vermont Extension, одним из лучших вариантов для начинающих являются вешенки.

Они быстро растут, хорошо приспосабливаются к разным домашним условиям и не нуждаются в сложном оборудовании.

Кроме вешенок, в помещении можно выращивать:

Шиитаке - съедобные грибы, которые обычно выращивают на подготовленных блоках из древесных опилок.

- съедобные грибы, которые обычно выращивают на подготовленных блоках из древесных опилок. Ежовик гребенчатый - гриб с необычной волокнистой структурой, который также можно выращивать из готового блока.

Шиетаке и ежевик гребенчатый могут потребовать больше времени для созревания. Поэтому для первой попытки удобнее всего выбрать готовый набор с мицелием вешенок.

Что пригодится для выращивания грибов

Грибы не нуждаются в обычной почве, как комнатные растения. Питательные вещества они получают из субстрата - органического материала, на котором развивается грибница.

Как объясняет North American Mycological Association, в зависимости от вида грибов субстратом могут быть солома, древесные опилки, щепа или бревна.

Для самого простого домашнего способа понадобятся:

готовый грибной блок с мицелием;

пульверизатор с чистой водой;

поддон для размещения блока;

место без прямых солнечных лучей.

Готовый блок содержит субстрат, заселенный грибницей. Поэтому самостоятельно готовить питательную среду и добавлять мицелий не нужно.

Как вырастить грибы из готового блока

Готовые наборы позволяют выращивать грибы в течение всего года. В благоприятных условиях первый урожай некоторых видов можно получить уже через две-три недели.

Пошаговая инструкция:

Подготовьте блок. Извлеките набор из коробки и сделайте надрезы в упаковке в соответствии с инструкцией производителя. Увлажните субстрат. Если изготовитель предусматривает предварительное замачивание, выдержите блок в воде в течение указанного времени. Выберите место. Поставьте блок в помещении со стабильной температурой вдали от батарей и прямых солнечных лучей. Поддерживайте влажность. Регулярно увлажняйте блок в соответствии с инструкцией. Не допускайте его пересыхания или накопления излишней воды. Обеспечьте доступ воздуха. Не держите грибы в полностью герметичном контейнере. Наблюдайте за ростом. Приблизительно через одну-две недели могут появиться первые маленькие грибочки.

После появления зачатков плодовых тел грибы обычно развиваются достаточно быстро. Продолжайте поддерживать необходимую влажность, пока они не достигнут размера, рекомендованного для сбора.

Точный срок созревания зависит от вида грибов, температуры и условий ухода.

Как самостоятельно вырастить вешенки в ведре

Если хочется попробовать выращивание без готового грибного блока, можно использовать пластиковое ведро, древесную щепу и приобретенный мицелий.

Такой способ описывают специалисты University of Wisconsin Extension. Он нуждается в большей подготовке, но позволяет самостоятельно создать среду для развития грибницы.

Что понадобится:

пластиковое ведро с крышкой объемом примерно 19 л;

2,3-2,7 кг чистой необработанной щепы лиственных пород;

примерно 450 г зернового мицелия вешенок, пригодного для выращивания на древесной щепе;

горячая вода и примерно 7,6 л кипятка;

большая термостойкая емкость с крышкой;

дрель со сверлами диаметром 6 и 3 мм;

большой прозрачный пакет;

Пульверизатор.

Пошаговая инструкция:

Подготовьте ведро. Сделайте в стенках 30-40 отверстий диаметром примерно 6 мм. Располагайте их на расстоянии около 7-8 см друг от друга и верхнего и нижнего краев. В дни просверлите еще примерно 10 отверстий диаметром 3 мм для отвода воды. Очистите емкость. Тщательно вымойте ведро и крышку с мылом, после чего хорошо ополосните чистой водой. Подготовьте треску. Поместите ее в большую термостойкую емкость, добавьте горячую воду почти до полного покрытия материала, затем осторожно влейте примерно 7,6 л кипятка. Накройте крышкой и оставьте на 12-24 часа. Уберите излишнюю воду. Слейте жидкость, слегка отожмите щепку и оставьте примерно на 5 минут, чтобы стекли остатки воды. Перед добавлением мицелия убедитесь, что материал остыл до комнатной температуры. Заполните ведро. Чистыми руками выложите на дно две горсти влажной щепы, а сверху - горсть мицелия. Продолжайте чередовать слои, слегка уплотняя их, пока ведро не заполнится. Закройте крышкой. Выберите место. Поставьте ведро в затененное место с температурой примерно 18-24 градуса. Подложите картон или установите его на поддон, так как через дренажные отверстия может вытекать вода. Поддерживайте влажность. Неплотно накройте ведро прозрачным пакетом. Сделайте в нем несколько небольших проемов или оставьте нижний край открытым для поступления воздуха. Проверяйте появление грибов. Приблизительно через 14 дней начинайте осматривать отверстия в ведре. Если появились маленькие грибы, снимите пакет, опрыскивайте наружную поверхность ведра водой и снова неплотно накройте. Повторяйте увлажнение не менее двух раз в день во время роста грибов.

Первые грибочки могут появиться позже, если грибница развивается медленнее. Не стоит разбирать ведро только потому, что через две недели урожая еще нет.

Какие условия нужны грибам для роста

В рекомендациях Texas A&M AgriLife Extension объясняют, что для успешного выращивания грибов важно контролировать несколько основных условий.

влажность. Большинству культивируемых грибов требуется повышенная влажность при формировании плодовых тел. В то же время, субстрат не должен быть постоянно мокрым, поскольку избыток воды создает неблагоприятные условия для развития грибницы. Температура. Оптимальные характеристики зависят от вида и штамма грибов. Поэтому следует придерживаться рекомендаций производителя мицелия или готового набора. Освещение. Прямые солнечные лучи грибам не нужны. Для многих культивируемых видов достаточно рассеянного дневного или слабого искусственного света. Свежий воздух. Грибам требуется регулярный воздухообмен. При недостаточной вентиляции они могут образовывать непропорционально длинные ножки и маленькие шляпки.

Когда собирать первый урожай

По рекомендациям Королевских ботанических садов Кью, вешенки можно собирать, когда их шляпки начинают расправляться и становятся более плоскими.

Еще один признак готовности - легкое потемнение краев шляпок. В то же время, не стоит ждать, пока края сильно потемнеют, а сами грибы начнут подсыхать.

Готовые вешенки можно срезать у основания чистым ножом или осторожно отделить пучок вращательным движением.

Откладывать сбор надолго не следует. Перезрелые грибы теряют желаемую текстуру и могут активно выделять споры.

После первого урожая грибница иногда способна плодоносить повторно. Для этого нужно продолжать уход за субстратом в соответствии с инструкцией изготовителя. Следующие урожаи могут быть меньше первого.

Почему домашние грибы могут не расти

Специалисты также предостерегают, что неудачное выращивание грибов чаще всего связано с неправильными условиями ухода.

Среди распространенных ошибок:

Пересыхание субстрата. Из-за нехватки влаги развитие грибов может замедляться или прекращаться.

Из-за нехватки влаги развитие грибов может замедляться или прекращаться. Чрезмерный полив. Постоянно мокрый субстрат создает неблагоприятные условия для грибницы.

Постоянно мокрый субстрат создает неблагоприятные условия для грибницы. Недостаточная вентиляция. Плохой воздухообмен может мешать правильному формированию плодовых тел.

Плохой воздухообмен может мешать правильному формированию плодовых тел. Неподходящая температура. Слишком холодные или жаркие условия могут препятствовать плодоношению.

Слишком холодные или жаркие условия могут препятствовать плодоношению. Загрязненный мицелий. Инородные микроорганизмы могут помешать развитию нужного вида грибов.

Инородные микроорганизмы могут помешать развитию нужного вида грибов. Ожидание слишком быстрого результата. Сроки развития грибницы и появления урожая зависят от вида и способа выращивания.

Здоровая грибница обычно имеет белый цвет. Если на субстрате появились необычные цветовые пятна, посторонний пушистый налет или неприятный запах, это может свидетельствовать о загрязнении.

Важно: в таком случае субстрат нужно утилизировать, а грибы из него не употреблять.

Для домашнего выращивания используйте только мицелий съедобных видов надежных поставщиков. Случайно проросшие грибы в цветочных горшках или на другом бытовом субстрате нельзя считать съедобными без достоверного определения вида.