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Бійці різних бригад записали відгуки на техніку від Дніпра

Четвер 06 червня 2024 11:11
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Бійці різних бригад записали відгуки на техніку від Дніпра Фото: бійці різних бригад записали відгуки на техніку від Дніпра (dniprorada.gov.ua)
Автор: Олександр Мороз

Дніпро є лідером із забезпечення Сил оборони необхідною технікою та транспортом. Щотижня місто доправляє бійцям все, що вони замовляють, та враховує їхні відгуки.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на прес-службу Дніпровської міськради.

Зокрема, Дніпро надав оборонцям 200 нових квадроциклів, що зручні для виконання бойових завдань та евакуації поранених.

"Ми, бійці 110-ї механізованої бригади імені Марка Безручка, дякуємо за допомогу, за квадроцикли меру Борису Філатову та жителям міста Дніпра. Слава Україні!" - кажуть військові.

Водночас Дніпро системно купує дрони різного типу.

"Від імені бійців 42-ї окремої механізованої бригади хочемо висловити щиру подяку за надані дрони. Вони працюватимуть на фронті. Робитимуть аеророзвідку, корегування та нищитимуть ворога", - коментують українські захисники.

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