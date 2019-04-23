Так держать! Появилось видео, как ВСУ проучили оккупантов за обстрелы (видео)

На Донбассе военные ВСУ в ответ на обстрелы российско-террористических бандформирований нанесли точные прицельные выстрелы по вражеским пулеметным точкам и ликвидировали их. Соответствующее видео опубликовал украинский офицер Анатолий Штефан "Штирлиц" на своей странице в Facebook.

Отметим, что сегодня в результате обстрелов оккупантов один воин ВСУ погиб, еще один получил ранения. В штабе ООС подчеркнули, что подразделения ВСУ дали адекватный ответ, и потери противника уточняются.

"Война не останавливается ни на минуту. Воины ОСы адекватно отвечают на каждый обстрел со стороны российско-оккупационных войск 1 и 2 армейских корпусов ВС РФ", - подписал Штефан ролик.

Военные ВСУ ликвидировали пулеметные точки боевиков на Донбассе (фото: скриншот)

Он сообщил, что украинские военные нанесли два точных выстрела по позициям боевиков.

"Спасенные жизни наших воинов. Верьте в воинов! Верьте в ВС Украины! Вместе победим! " - добавил офицер.

Видео: facebook.com/anatoliy.shtefanshtirlitz

В комментариях к сообщению пользователи сети восхищаются мастерством украинских военных и благодарят за их ежедневные подвиги на передовой.

Как оно хорошо летит... вот бы смотрела и смотрела...

Второй, то вообще супер! Так держать!

Успехов вам и в дальнейшем! Спасибо!

А правда, что Стругна 20 килодолларов стоит?

В ответ на этот вопрос Штефан подчеркнул, что "Все есть и мы готовы встретить российские танки". Когда один из юзеров переспросил - "а если не придут?" , офицер отметил: "правильный ответ - "вот поэтому и не придут!"

Как сообщалось ранее, 15 апреля на Донбассе украинские военные отбили нападение вражеской ДРГ, а бойцы группы К-2 54 ОМБр ликвидировали ВОП оккупантов. Противник понес значительные потери в живой силе.

Также мы писали о том, что недавно на Донбассе военные из полка "Азов" ликвидировали вражескую БМП-1 на Светлодарской дуге в поселке Доломитное, которую оккупанты прятали возле жилых домов.

Добаим, что недавно в сети показали видео, как снайпер ВСУ ликвидировал боевика-пулеметчика в зоне проведения ООС на Донбассе.