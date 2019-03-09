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У сепаров истерика: новая символика боевых бригад вызвала ажиотаж в сети

STYLERВойна    09.03.2019 - 17:04
У сепаров истерика: новая символика боевых бригад вызвала ажиотаж в сети
Иллюстративное фото: украинские военные

Новые шевроны для бригад ВСУ утвердили накануне для рождения Кобзаря

Новая символика для ВСУ была утверждена генерал-майором, начальником Генерального штаба Виктором Муженко как раз перед днем рождения гениального поэта Тараса Шевченко. Обновления касаются боевых бригад, сообщил офицер на своей странице в Facebook в субботу, 9 марта. 

Также он показал в сети соответствующие документы и фото. 

Символику изменили для 30-й отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского Сухопутных войск ВСУ, 58-й отдельной мотопехотной бригады имени гетьмана Ивана Выговского Сухопутных войск ВСУ и 72-й отдельной мехбригады имени Черных Запорожцев Сухопутных войск ВСУ.

 

Фото: facebook.com/v.muzhenko 

Символики представлены для шевронов в двух вариантах - полноцветном и защитном.

30-я бригада - "Божьей Милостью", 58-я бригада - "Вместе к победе!" и 72-я бригада - "Украина или Смерть!"

Также Муженко процитировал строки из поэмы "Кавказ" (1845) великого Кобзаря (на языке оригинала):

"І вам, лицарі великі,

Богом не забуті.

Борітеся — поборете,

Вам Бог помагає!

За вас правда, за вас слава

І воля святая!"

У сепаров истерика: новая символика боевых бригад вызвала ажиотаж в сети

Скрин: facebook.com/v.muzhenko

В комментариях к сообщению пользователи сети высоко оценили новую символику:

"Слава Украине! Огонь ожесточенных не обжигает";

"Героям слава!"

"У ваты уже истерика";

"Круто!"

"Очень хороший у Черных запорожцев, если бы у меня такой шеврон в детстве был, все девушки моими бы стали. Слава Украине!"

Как сообщалось ранее, воины ВСУ на передовой на Донбассе трогательно поздравили украинок с праздником 8 марта. Бойцы записали видеообращение и прочитали стих. 

Также мы писали о том, что не так давно 84-летняя волонтер поразила сеть своим отношением к военным.

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