У сепаров истерика: новая символика боевых бригад вызвала ажиотаж в сети

Новые шевроны для бригад ВСУ утвердили накануне для рождения Кобзаря
Новая символика для ВСУ была утверждена генерал-майором, начальником Генерального штаба Виктором Муженко как раз перед днем рождения гениального поэта Тараса Шевченко. Обновления касаются боевых бригад, сообщил офицер на своей странице в Facebook в субботу, 9 марта.
Также он показал в сети соответствующие документы и фото.
Символику изменили для 30-й отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского Сухопутных войск ВСУ, 58-й отдельной мотопехотной бригады имени гетьмана Ивана Выговского Сухопутных войск ВСУ и 72-й отдельной мехбригады имени Черных Запорожцев Сухопутных войск ВСУ.
Фото: facebook.com/v.muzhenko
Символики представлены для шевронов в двух вариантах - полноцветном и защитном.
30-я бригада - "Божьей Милостью", 58-я бригада - "Вместе к победе!" и 72-я бригада - "Украина или Смерть!"
Также Муженко процитировал строки из поэмы "Кавказ" (1845) великого Кобзаря (на языке оригинала):
"І вам, лицарі великі,
Богом не забуті.
Борітеся — поборете,
Вам Бог помагає!
За вас правда, за вас слава
І воля святая!"
Скрин: facebook.com/v.muzhenko
В комментариях к сообщению пользователи сети высоко оценили новую символику:
"Слава Украине! Огонь ожесточенных не обжигает";
"Героям слава!"
"У ваты уже истерика";
"Круто!"
"Очень хороший у Черных запорожцев, если бы у меня такой шеврон в детстве был, все девушки моими бы стали. Слава Украине!"
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