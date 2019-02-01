Нас вчера расстреляли: воспоминания детей из Авдеевки поразили украинцев

Авдеевка, 2017 год (иллюстративное фото: antikor.com.ua)

Дети рассказывали, как снаряды попадали в дома, а во дворах лежали неразорванные боеприпасы

После плотных обстрелов города Авдеевка в 2017 году маленьких жителей города эвакуировали в детский лагерь Святогорска. Детские воспоминания о войне опубликовала Юлия Воронова на странице благотворительной организации "Повернись живим" в Facebook.

Журналистка рассказывает, что в тот день у нее должен был быть обычный рабочий день, но уже поздно вечером она шла по территории одного из детских лагерей Святогорска, куда привезли эвакуированных из Авдеевки людей.

Лагерь был полон детей, взрослые, по большей части, остались в Авдеевке. Чтобы чем-то отвлечь детей, вожатые, которых экстренно вызвали, собрали их в большой комнате и начали знакомиться.

"Я Дима, мне 8 лет, и нас вчера расстреляли", - рассказал один из мальчиков.

Дети засмеялись, а на лице Димы появилась смущенная улыбка, - рассказывает Юлия Воронова. Они были слишком малы, чтобы понять всю серьезность того, что с ними случилось.

Авдеевка, февраль 2017 года (фото: 112.ru)

Дальше журналистка пишет, что после отбоя дети начали рассказывать, как в дом соседей попал снаряд и пробил стену, как чью-то бабушку убило миной, как в их дворе лежат неразорванные боеприпасы, как военные давали тушенку и вкусный чай, как к чьему-то отцу приходили люди в форме, как взрослые не смогли приехать вместе с ними из-за того, что не имеют денег.

Они не хотели домой, ведь "здесь весело". И уверяли, что останутся жить в лагере, пока не кончится война. И каждый из них пытался подойти вплотную к незнакомому человеку и рассказать свою историю как можно громче, чтобы услышали именно его.

Юлия рассказывает, что не знает, сколько они прожили беззаботной жизнью в том лагере. Она не знает, как сложилась судьба Димы. Она хочет верить, что когда-нибудь они забудут войну, как кошмар из другой жизни, потому что во время нее они были обычными детьми. Только их детство расстреляли, - пишет журналистка.

Пользователей сети поразила эта история. Они оставили много комментариев о "расстрелянном детстве" детей на Востоке Украины.

"Знаете, я воочию вижу эту войну, скажу честно, никогда не видела, чтобы так плакали, как взрослые, так и дети", - написала Alina Hucalo.

"Жаль, что во времена новых технологий, новых путей, которые строит Украина, есть дети, которые познали горе войны. Дай Бог, чтобы судьба детей сложилась счастливо", - пожелала Nina Shekhovtsova.

"Разве сейчас не XXI век? Россия воюет на территории других государств, отбирает чужую территорию, убивает детей", - поразилась Марина Зоревая.

Скриншот комментариев: facebook.com/backandalive

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