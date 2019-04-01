Наживался на горе: псевдоволонтер месяцами грабил вдов военных ВСУ

Мошенник на протяжении долгого времени выманивал деньги у вдов военных ВСУ, погибших на Донбассе. Он пользовался неосведомленностью измученных горем женщин, которые верили, что их мужья все еще живы. Мужчина представлялся волонтером и переговорщиком, он обещал освободить военных из плена, сообщают "Факты".

У этого человека несколько имен и должностей. Он представлялся бизнесменом, владельцем СТО в Киеве, волонтером, помогающим украинской армии, профессиональным переговорщиком по освобождению военнопленных. У афериста было несколько документов - кто-то знал его по фамилии Золотаренко (или Золоторенко), другим он представлялся как Русавский или Воронов.

Жертвы его афер исправно отдавали ему деньги - кто-то за строительство домов, которые так и не построили, за ремонт неотремонтированных авто, за освобождение любимых мужчин из плена.

Известо о как минимум трех женах военнослужащих, которые в течение нескольких месяцев перечисляли этому человеку деньги в надежде, что он поможет с обменом. Мошенник по имени Николай деньги брал, но ничего не делал. Женщины узнали, что стали жертвами обманщика, только когда ДНК-экспертиза подтвердила, что их мужей давно нет в живых.

32-летний офицер Виктор Михальчук из Волынской области пропал в августе 2014 года под Иловайском. Следующие девять месяцев его жена Наталия пыталась найти мужа. Женщина думала, что супруг находится в плену.

"Фамилия мужа была в списках пленных. Последний раз Витя вышел со мной на связь 23 августа. Он написал мне sms: "Серденько, что ты переживаешь? Все хорошо. За меня не волнуйся, я жив-здоров. Люблю, целую. Па-па". Я знала, что муж находится в зоне боевых действий. Но где именно, он не говорил. 24 августа Витя уже был не на связи. Как раз в этот день начались страшные события в Иловайске. Когда муж пропал, я написала заявление в СБУ. Звонила его комбату - тот сообщил, что многих ребят взяли в плен, есть погибшие. "Но вашего мужа мертвым никто не видел, возможно, он в плену", - рассказывает Наталья Михальчук.

Мошенник в Украине выманивал деньги у вдов военных (погибший Виктор Михальчук, фото: fakty.ua)

Наталья рассказывает, что телефон Николая Золотаренко, который вроде как мог помочь с освобождением мужа, дала ей знакомая волонтер. Вскоре Золотаренко подтвердил: "Да, ваш муж есть среди пленных. Я его найду".

Тогда он попросил пять тысяч гривен на бензин и прочие дорожные расходы.

"Вскоре Золотаренко перезвонил: "Ваш муж в очень тяжелом состоянии. Его будут оперировать". Трудно передать, как я в тот момент была напугана, как мы всей семьей за него молились… Я и подумать не могла, что Золотаренко может говорить неправду", - рассказывает Наталья.

Аферист Золотаренко попросил 14 тысяч гривен на реанимобиль якобы для транспортировки тяжело раненного супруга женщины. Наталья рассказывает, что с помощью волонтеров смогла раздобыть не деньги, а сам транспорт. Тогда Золотаренко сообщил ей, что из-за обстрелов реанимобиль не сможет заехать на территорию "ДНР".

Фамилия супруга женщины по-пережнему была в списках военнопленных и Золотаренко продолжал выманивать у нее деньги. Но результатов его работы, как и следовало ожидать, не было. Наталью стали терроризировать звонками и другие псевдоволонтеры.

"Потом начались звонки и от других волонтеров. Например, мне звонила достаточно известный волонтер Алла Чонгар: "Наташа, нашли вашего мужа. Вроде бы он. Но в тяжелом состоянии, нужны деньги на памперсы». Я просила ее сфотографировать Витю. Она обещала, что сделает это, как только туда приедет. Но этого так и не произошло. Деньги я ей не отправляла. Звонил еще какой-то волонтер Саша. Говорил: "Божья Матерь подсказывает мне, что ваш муж жив. Я вам его привезу, обещаю… Только нужны деньги на поездку", - рассказывает Наталья Михальчук.

Женщина узнала правду только когда пришли результаты ДНК-экспертизы. Выяснилось, что тело ее мужа долгое время находилось в одном из моргов в Павлограде. Оттуда его забрали в Красноармейск, затем отвезли в Днепр, после чего захоронили. А погиб супруг женщины еще 25 августа 2014 года. Он был тяжело ранен и истек кровью.

"Когда, получив результаты ДНК-экспертизы, мы приехали в Днепр, там долго не хотели показывать фотографии мужа. Говорили, что фото нет. Но потом все-таки показали. Это было страшно. Витина мама едва не потеряла сознание. Я думала, что умру вместе с ним…" - делится своим горем Наталья.

Мошенник в Украине выманивал деньги у вдов военных (фальшивое удостоверение мошенника, фото: fakty.ua)

Жертвами такого же циничного обмана со стороны Николая Золотаренко стали жены бойцов АТО Алла Вовненко и Наталья Ноенко. Их мужья тоже погибли под Иловайском - и Золотаренко также говорил женщинам о плене и обещал добиться освобождения воинов. Каждый раз просил денег - то на поездку, то на препараты, то на переговоры с боевиками. Женщины отдавали деньги и только потом узнавали, что их мужей давно нет в живых.

Помимо переговоров с женами бойцов АТО, Золотаренко собирал деньги якобы для украинской армии. Например, жители Каланчака Херсонской области передали ему 60 тысяч гривен на каски для военнослужащих.

Кроме того стало известно еще о других мошенничествах Золотаренко. Одного мужчину он развел на автомобиль: пообещал отремонтировать, взял деньги и исчез. А в Киеве нескольким людям пообещал построить жилье и опять-таки пропал с деньгами. Также он кидал людей на деньги, обещая помочь растаможить "евробляхи".

К слову, о Николае Золотаренко известно то, что он начал свою деятельность еще в Херсоне, когда ему было всего 16 лет. Он брал деньги за ремонт автомобилей, но саму работу не выполнял.

При задержании Золотаренко кричал, что он - полковник СБУ. Угрожал полицейским, что всех посадит. При обыске у него нашли планшет, где было множество фотографий тел наших военнослужащих из моргов Донецка и Енакиево. Там же были фотографии документов и контакты родственников некоторых погибших военнослужащих.

В Херсонском городском отделении полиции сообщили, что мошенник был в розыске с 2015 года. После задержания суд сначала отпустил его под домашний арест, а потом уже - под залог. Следующее судебное заседание состоится 4 апреля.

Ранее мы сообщали о том, что война на Донбассе в марте 2019 забрала жизни десяти украинских воинов. Самому младшему герою было всего 19 лет.

Напомним, на Донбассе под контроль украинской армии в 2018 году перешли очередные территории в районе прифронтовых "серых зон".