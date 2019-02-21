Спас побратимов ценой жизни: на Донбассе погиб воин 24 ОМБр (фото)

У бойца дома осталась жена и двое детей

На Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил погиб военнослужащий ВСУ, старший солдат 24-й отдельной механизированной бригады имени Короля Данила Василий Богоносюк. Отмечается, что жизнь воина 20 февраля около 17.00 оборвала пуля вражеского снайпера.

Боец - уроженец села Васильков Чортковского района (Кривеньковский сельский совет) Тернопольской области.

У погибшего осталась жена и двое дочек- 2002 и 2004 годов рождения.

Фото: Василий Богоносюк (facebook.com)

В пресс-службе ООС заявили, что старший солдат Василий Богоносюк находился на наблюдательном посту взводного опорного пункта одной из бригад из состава Объединенных сил и выполнял боевую задачу.

"Заметив движение со стороны врага, он заранее предупредил боевых побратимов и открыл огонь. Враг был остановлен, он отступил.

Во время смены Василием позиции коварная снайперская пуля ранила нашего защитника. Ему сразу была оказана неотложная медицинская помощь и эвакуированы в центральную районную больницу города Курахово.

Врачебно-сестринская бригада 66-го военно-медицинского госпиталя до последнего боролась за жизнь воина, дважды запускала после остановки сердце, но ранения оказались несовместимыми с жизнью.

За мужество и бдительность старшего солдата Богоносюк Василия Богдановича подано к награждению (посмертно)" - рассказал представитель пресс-центра Алексей Жуганов.

Видео: facebook.com/pressjfo.news

Как сообщили в пресс-службе горсовета, Чортков склоняет голову в глубокой скорби по поводу невосполнимой утраты.

"Чортковский городской совет выражает искренние соболезнования родным и близким по поводу преждевременной смерти Василия. Не забудем о Его подвиг и мужество. Вечная память!" - говорится в публикации.

Скрин: facebook.com/chortkiv.city.council

В комментариях к сообщению пользователи сети скорбят о погибшем на фронте воине и высказывают его семье слова поддержки:

"Соболезнования семье";

"Очень грустно";

"Вечная память герою"...

"Герои не умирают!"

Скрин комментариев: facebook.com/chortkiv.city.council

Как сообщалось ранее, 16 и 17 февраля в зоне проведения ООС на Донбассе погибли двое военнослужащих ВСУ - старший солдат 10-й отдельной горно-штурмовой бригады Сергей Данилейченко 1990 года рождения и боец ВСУ Виталий Нароженко из Николаевской области.

Также мы писали, что 15 февраля на фронте во время выполнения боевого задания в Донецкой области погиб воин ВСУ из 24-й отдельной механизированной бригады имени Короля Данила Руслан Кондратюк.

Напомним, 4 февраля в зоне проведения ООС на Донбассе погиб доброволец Николай Рудник из Камянко-Буського района Львовской области. Украинский боец погиб во время обстрела.

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Видео: РБК-Украина