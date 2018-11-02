"Видели, как поранил руки не миной": появились новые детали скандала вокруг призера "Игр Непокоренных"

Коллаж: РБК-Украина

Одна из волонтеров ОО "Новый Мариуполь" настаивает, что Белобоков получил ранения на войне

Нашлось два свидетеля, которые утверждают, что видели, как золотой призер "Игр Непокоренных" от Украины Александра Белобоков получил ранения обеих рук во время отдыха на пляже. Однако волонтер ОО "Новый Мариуполь" Мария Подыбайло утверждает, что тяжелые ранения Белобоков получил именно во время выполнения боевого задания на Донбассе. Об этом сообщает издание "theBabel".

Напомним, ранее журналистам открылись неожиданные данные об украинском спортсмене-пауэрлифтере Александре Белобокове, который участвовал от Украины на международных соревнованиях "Игры непокоренных" (Invictus Games). Основное правило соревнования — получение травм во время выполнения служебных обязанностей в зоне боевых действий. Однако журналистам издания стало известно, что Белобоков травмировал руки в быту, а именно — во время отдыха на пляже.

Так, по словам жительницы Мариуполя Евгении Кацаран, она вместе со своим парнем отдыхала 25 мая 2014 года на пляже "Пещанка" (западная часть Мариуполя), рядом с ними отдыхал Белобоковым вместе со своей семьей и друзьями. Девушка утверждает, что когда Белобоков пошел купаться, рядом с ним проплывал катер, который тащил за собой мотопараплан. Белобоков поднял руки, когда мотопараплан снижался, и они попали в винт летательного аппарата. После происшествия мужчину доставили в Городскую больницу №9.

В больнице Белобоков также сообщил врачам, что травма — бытовая. Там же ему сделали рентген.

"theBabel" утверждают, что если бы Белобоков получил травмы рук от взрыва мины, то в его теле остались бы мелкие обломки. Однако этого в описании диагноза Белобокова нет.

Существует и другая версия того, как Белобоков получил свои травмы. К примеру, волонтер ОО "Новый Мариуполь" Мария Подыбайло настаивает и уверяет, что Александр Белобоков был травмирован именно во время боевых действий.

По словам Подыбайло, 25 мая 2014 года Белобоков вместе со своим подразделением минировал дорогу в районе поселка Виноградное (восточная окраина Мариуполя). Там Белобоков подорвался, закладывая мину. Мужчину морем доставили в Виноградное, а оттуда в Городскую больницу №9. Волонтер утверждает якобы Белобоков специально соврал о бытовом характере своей травмы, чтобы не вызвать дальнейшие подозрения.

При этом даже организаторы самообороны Мариуполя уверяют, что ничего не слышали об участии и секретных заданиях Белобокова в военных операциях. Так, по словам Виктории Придущенко, котороя в 2014 году возглавляла "Мариупольские дружины", в сохранившихся добровольческих списках Белобоков не числится.

"Воевать в добровольческий отряд в 2014 году ушел Руслан "Паук" Пустовойт. Он знаком с Белобоковым более семи лет, они выросли на соседних улицах. Ни он сам, ни бойцы его отряда Белобокова на фронте не видели", — пишет издание.

"Командир Сергей Иванов, который отвечал за направление Виноградного в мае 2014 тоже не знает о том, чтобы там что-то минировали. Зато Сашу видели два свидетеля на пляже. И видели, как он поранил руки не миной. Я поговорил с десятками людей: друзья, свидетели, ветераны, волонтеры. Версия про не боевое ранение подтверждается", — пишет на своей facebook-страничке журналист Евгений Спирин.

Фото Александра Белобокова, сделанное после операции на руках, а также одна из его рук после операции (скриншот: facebook.com/mark.spirin.3)

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Видео: РБК-Украина