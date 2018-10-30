Украинский силач установил новый мировой рекорд своими зубами (видео)

Видео: новый мировой рекорд был поставлен в Черноморске (youtube.com/ТСН)

В Украине, в городе Черноморск был установлен новый мировой рекорд силач Олег Скавиш, известный еще "Тягнизуб" протащил морское судно весом в 614 тонн на расстояние 16,3 метра. Об этом сообщает ТСН.

Так, силач родом из Львова смог побить действующий мировой рекорд на один метр и три сантиметра. Многотонный корабль Олег тянул зубами за железный трос.

Скриншот видео (youtube.com/ТСН)

Как сообщается в видео ТВ-сюжета, к рекорду мужчина готовился очень тщательно. Однако в последний момент все едва не испортила погода: ветер постоянно сдувал судно с курса. По этой причине, первую попытку украинский силач провалил: на девяти метрах в металлической лестнице, с помощью которой он двигался по пирсу, у него запутались ноги.

Тем не менее, Олег Скавыш не опустил руки и со второй попытки уверенно прошел всю дистанцию.

Скриншот видео (youtube.com/ТСН)

Свой достижение рекордсмен посвятил борьбе с жестоким обращением с животными.

"Призываю всех быть добрыми к животным. Я лично взял недавно собаку из приюта и очень счастлив. Не обижайте братьев наших меньших, их некому защитить", – прокомментировал победу Олег.

Представитель национального реестра рекордов Дмитрий Яицький сказал, что это новое достижение Украины, и оно превышает по показателям действующий мировой рекорд.

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Видео: РБК-Украина