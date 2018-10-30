Український силач встановив новий світовий рекорд своїми зубами (відео)

Відео: новий світовий рекорд був поставлений в Чорноморську (youtube.com/ТСН)

В Україні, в місті Чорноморськ був встановлений новий світовий рекорд силач Олег Скавиш, відомий ще "Тягнизуб" протягнув морське судно вагою в 614 тонн на відстань 16,3 метра. Про це повідомляє ТСН.

Так, силач родом зі Львова зміг побити чинний світовий рекорд на один метр три сантиметри. Багатотонний корабель Олег тягнув зубами за залізний трос.

Скріншот відео (youtube.com/ТСН)

Як повідомляється у відео ТВ-сюжету, до рекорду чоловік готувався дуже ретельно. Однак в останній момент все ледь не зіпсувала погода: вітер постійно здував судно з курсу. З цієї причини, першу спробу український силач провалив: на дев'яти метрах в металевій драбині, з допомогою якої він рухався по пірсу, у нього заплуталися ноги.

Тим не менше, Олег Скавиш не опустив руки і з другої спроби впевнено пройшов всю дистанцію.

Скріншот відео (youtube.com/ТСН)

Свій досягнення рекордсмен присвятив боротьбі з жорстоким поводженням з тваринами.

"Закликаю всіх бути добрими до тварин. Я особисто взяв недавно собаку з притулку і дуже щасливий. Не ображайте братів наших менших, їх немає кому захистити", – прокоментував перемогу Олег.

Представник національного реєстру рекордів Дмитро Яицький сказав, що це нове досягнення України, і воно перевищує за показниками чинний світовий рекорд.

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Відео: РБК-Україна