"Бачили, як поранив руки не міною": з'явилися нові деталі скандалу навколо призера "Ігор Нескорених"

Колаж: РБК-Україна

Одна з волонтерів ГО "Новий Маріуполь" наполягає, що Бєлобоков отримав поранення на війні

Знайшлося два свідки, які стверджують, що бачили, як золотий призер "Ігор Нескорених" від України Олександра Бєлобоков отримав поранення обох рук під час відпочинку на пляжі. Однак волонтер ГО "Новий Маріуполь" Марія Подибайло стверджує, що важкі поранення Бєлобоков отримав саме під час виконання бойового завдання на Донбасі. Про це повідомляє видання "theBabel".

Нагадаємо, раніше журналістам відкрилися несподівані дані про україського спортсмена-пауерліфтера Олександра Бєлобокова, який брав участь від України на міжнародних змаганнях "Ігри нескорених" (Invictus Games). Основне правило змагання — отримання травм під час виконання службових обов'язків у зоні бойових дій. Однак журналістам видання стало відомо, що Бєлобоков травмував руки в побуті, а саме — під час відпочинку на пляжі.

Так, за словами мешканки Маріуполя Євгенії Кацаран, вона разом зі своїм хлопцем відпочивала 25 травня 2014 року на пляжі "Піщанка" (західна частина Маріуполя), поряд з ними відпочивав Бєлобоковым разом зі своєю сім'єю і друзями. Дівчина стверджує, що коли Бєлобоков пішов купатися, поруч з ним пропливав катер, який тягнув за собою мотопараплан. Бєлобоков підняв руки, коли мотопараплан знижувався, і вони потрапили в гвинт літального апарату. Після пригоди чоловіка доставили в Міську лікарню №9.

У лікарні Бєлобоков також повідомив лікарям, що травма — побутова. Там йому зробили рентген.

"theBabel" стверджують, що якби Бєлобоков отримав травми рук від вибуху міни, то в його тілі залишилися дрібні уламки. Однак цього в описі діагнозу Бєлобокова немає.

Існує й інша версія того, як Бєлобоков отримав свої травми. Наприклад, волонтер ГО "Новий Маріуполь" Марія Подибайло наполягає і запевняє, що Олександр Бєлобоков був травмований саме під час бойових дій.

За словами Подибайло, 25 травня 2014 року Бєлобоков разом зі своїм підрозділом мінував дорогу в районі селища Виноградне (східна окраїна Маріуполя). Там Бєлобоков підірвався, закладаючи міну. Чоловіка доставили морем у Виноградне, а звідти в Міську лікарню №9. Волонтер стверджує нібито Бєлобоков спеціально збрехав про побутовий характер своєї травми, щоб не викликати подальші підозри.

При цьому навіть організатори самооборони Маріуполя запевняють, що нічого не чули про участь і секретні завдання Бєлобокова у військових операціях. Так, за словами Вікторії Придущенко, яка в 2014 році очолювала "Маріупольські дружини", в збережених добровольчих списках Бєлобоков не числиться.

"Воювати в добровольчий загін у 2014 році пішов Руслан "Павук" Пустовойт. Він знайомий з Бєлобоковым більше семи років, вони зросли на сусідніх вулицях. Ні він сам, ні його бійці загону Бєлобокова на фронті не бачили", — пише видання.

"Командир Сергій Іванов, який відповідав за напрямок Виноградного у травні 2014 теж не знає про те, щоб там щось мінували. Зате Сашу бачили два свідка на пляжі. І бачили, як він поранив руки не міною. Я поговорив з десятками людей: друзі, свідки, ветерани, волонтери. Версія про не бойове поранення підтверджується", — пише на своїй facebook-сторінці журналіст Євген Спірін.

Фото Олександра Бєлобокова, зроблене після операції на руках, а також одна з його рук після операції (скріншот: facebook.com/mark.spirin.3)

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Відео: РБК-Україна