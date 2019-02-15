Кандидатов в президенты высмеяли в смешном клипе

Видео: YouTube / Мюсли Кличка

В сети появилась забавная видео-пародия на кандидатов в президенты Украины 2019, в которой высмеиваются их декларации о доходах, переоформление бизнеса и имущества на родственников и прочее. "Героями" данного ролика стали Петр Порошенко, Юлия Тимошенко, Владимир Зеленский и Олег Ляшко. 3,5-минутный ролик "Декларация" опубликован на YouTube-канале сообщества "Мюсли Кличка" и за пару дней набрал около 140 тысяч просмотров.

Отмечается, что для музыкального сопровождения "признаний" кандидатов в президенты использовалось попурри из хита группы "#2Маши" "Босая", Леши Свика из песни "Дым" и Артура Пирожкова (творческий проект российского шоумена Александра Реввы) из трека "Чика".

Открывает "Декларацию" Тимошенко. Авторы пародии назвали ее выступление "Святая" и вложили ей в уста такие слова: (на языке оригинала)

Фото: скриншот

"На мені коса, творю чудеса, і слова кидаю на вітер,

Розплела косу, в ЦВК несу, все відкрито - святая, святая.

Я така як всі, україночка, від Louis Vuitton в мене сумочка,

Маю я добра, та гектари землі, на рахунках лежать міліони мої,

Вся моя сім'я тех не бідная, на процентрах всі і откатах,

Заробляла з Ю, і гребла під Я,

І все є, але по бумагах босая..."

Далее следует "выступление" Зеленского и Порошенко, в которых оба кандидата обсуждают собственные декларации. Их куплеты называются "Зе! Зе! Зе!":

Фото: скриншот

"- Здав декларацію.

Фірми я записав, квартири записав, машини я вказав, під ними 2 паркомісця.

Гроші всі показав, і навіть я вказав, що в курточці зими залишилось 4 20.

Всі кажуть Вова, Вова, навіщо так много,

Вова, Вова, є простіша дорога;

Юля, Пєтя казали нічого, їм там пох**, їм там пох**...

Фото: скриншот

- Я покажу тобі як треба все робити, свої активи десь на десять поділити,

І не забудьте бізнес свій скоріш продати, пообіцяти, пообіцяти.

Я всюди чую "Зе, Зе, Зе, Зе, Зе, Зе"! І звідки тільки клоун цей прийшов,

Послав б його вже в же, же, же, же, же. Наш бізнес не шоу, наш бізнес не шоу.

Вов, ну ти шо?"

Фото: скриншот

Замыкает пародию зажигательное "выступление" Ляшко с композицией "Росита":

"Чесний, радикальний я кандидат, всже багато років я депутат.

До фіга, до фіга, до фіга чого в мене є.

Є у мене вылла, і є iPhone, ще є какаоке, і мікрофон,

Навіть є, навіть є, в мене велотренажор.

Ще є в мене бабла море, бізнес, готівка, офшори. Нічо ніхто не говоре. Так не говоре.

В мене є фішка одна - все це записано на Лєну, Свєту, Віту.

А на Росіту, сеньориту, оформлю я півсвіту на Росіту. А ваша думка в пиз**"

Фото: скриншот

Как сообщалось ранее, в начале года в социальной сети показали смешной ролик под названием "Лучшие рэпцитаты-2018", в котором под микс некоторых рэп-хитов были собраны и смикшированы цитаты и ляпы украинских политических и культурных деятелей а также госчиновников.

Также мы писали о том, что 13 февраля в Харькове журналисты провели эксперимент и организовали фейковый митинг, на котором всем желающим за тысячу гривен предложили поддержать "кандидата в президенты" Анатолия Оноприенко. В итоге на площади Конституции более сотни человек агитировали за умершего в 2013 году печально известного серийного маньяка, который убил 52 человека. Митингующие, очевидно, об этом не знали, и не хотели интересоваться, кого поддерживают за деньги.

Напомним, недавно российская пропагандистская журналистка Ольга Скабеева отличилась очередным скандальным заявлением, что собралась в президенты Украины.