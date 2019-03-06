Выборы 2019: украинцам подготовили новые правила голосования

До выборов 2019 украинцы должны позаботиться о действительности своих паспортов

Выборы президента Украины состоятся уже 31 марта 2019 года. И в этом году даже те, кто не вклеил новое фото в паспорте-книжечке, смогут проголосовать. А ведь еще на предыдущих выборах такого права украинцы не имели.

А вот распространяющаяся в некоторых СМИ и социальных сетях информация о том, что владельцы ID-паспортов не смогут голосовать на выборах - это полная чушь. Ведь согласно постановлению ЦИК, проголосовать смогут и владельцы паспортов в виде книжечки, и владельцы ID-карточек. При чем, последним не нужно иметь при себе справку о регистрации места жительства. Ее никто не будет требовать.

"ID-карта - паспортный документ, подтверждающий личность и гражданство, поэтому никаких дополнительных документов к ней не нужно. В постановлении указано и то, что право голосовать имеют и те, кто вовремя не вклеил новое фото в паспорт (в месячный срок после исполнения 25-ти и 45-ти лет - ред.). Ранее это было запрещено", - рассказал глава Государственной миграционной службы в Тернопольской области Ярослав Давыбида.

Но если вы все-таки просрочили вклейку нового фото в паспорт-книжечку, то вам придется делать ID-карту. Поэтому всем, кто ждет свою карту, желательно обратиться в подразделения миграционной службы - возможно, ваш паспорт уже готов.

Кстати, подробнее о лидерах соцопросов, и каким может быть второй тур выборов президента - в материале РБК-Украина.