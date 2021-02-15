Куда пойти в Киеве, чтобы посмеяться от души: лучшие юмористические события февраля

16 февраля: моноспектакль "Суперстар" (билеты)

Уже второй раз, по просьбам зрителей, состоится комедийный моноспектакль "Суперстар". Обыденные темы одиночества, старости и нашего бытия в комическом жанре звукоимитации заставили зрителей плакать от смеха на первом показе спектакля. Юмор и исповедь, профессиональная актерская игра и малоизвестный жанр – все это в очень смешной комедии "Суперстар".

"Присутствуя на спектакле, попадаешь в некое измерение, в котором воображаемые образы заставляют переживать реальные эмоции. Уникальность жанра, в котором работает главный герой, позволяет зрителю окунуться в спектакль всеми человеческими чувствами. Спектакль трансформируется, оживает, и вместе с ним трансформируется и наш герой. Нескучный юмор - в нашей скучной и повседневной жизни", – рассказывает хореограф-постановщик спектакля Константин Томильченко.

22 февраля: Improv Live Show (билеты)

Improv Live Show (фото: Caribbean Club)

Развлекательное шоу Improv Live Show – это меткий юмор на актуальные темы и скетчи, которые вы не увидите на телевидении. В шоу нет режиссуры и сценария: все, что происходит в программе – рождается прямо на сцене. После просмотра Improv Live Show гарантировано хорошее настроение и положительные впечатления.

Improv Live Show создали актеры известных телевизионных шоу "Вечерний Киев", "Рассмеши комика", "Лига Смеха", "Женский Квартал": Роман Мищеряков, Валик Михиенко, Вова Шумко и Костя Трембовецкий. Они отточили свое мастерство на самых громких телевизионных проектах и знают, как завести зал.

27 февраля: стендап "Злая комедия" (билеты)

Cтендап-вечер "Люта комедия" от Ukrainian Stand-Up Agency – это смелый и откровенный юмор о том, что происходит с нами и вокруг нас. Знакомые жизненные ситуации, курьезы, проблемы и теории их смешного решения.



27 февраля на одной сцене соберутся 6 супер-комиков, известных зрителям по таким ТВ-шоу, как "Рассмеши комика", "ГудНайт Клаб", "Стендап ШОУ", "Комик на миллион" и другие: Иван Жорноклей, Сергей Степанысько, Андрей Бережко, Максим Коновал, Рамиль Янгулов и Денис Кораблев. Комики поделятся со зрителями своими мыслями и эмоциями, которые не оставят равнодушным никого.