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Куди піти у Києві, щоб посміятися від душі: кращі гумористичні події лютого

Автор: Styler

У сучасному активному ритмі життя дуже важливо знаходити час на відпочинок та вміти розслаблятися. Столичний Caribbean Club підготував декілька гумористичних подій, на яких можна відволіктися від буденних задач та посміятися від душі.

У лютому кияни та гості міста зможуть побачити стендап-вечір "Люта комедія" від Ukrainian Stand-Up Agency, Improv Live Show і моноспектакль "Суперстар".

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16 лютого: моновистава "Суперстар" (квитки)

Вже вдруге, за проханням глядачів, відбудеться комедійна моновистава "Суперстар". Буденні теми самотності, старості та нашого буття у комічному жанрі звукоімітації змусили глядачів плакати від сміху на першому показі спектаклю. Гумор та сповідь, професійна акторська гра та маловідомий жанр – все це у дуже смішній комедії "Суперстар".

"Будучи присутнім на виставі, потрапляєш у вимір, в якому уявні образи змушують переживати реальні емоції. Унікальність жанру, в якому працює головний герой, дозволяє глядачеві зануритися у виставу усіма людськими почуттями. Вистава трансформується, оживає, і разом з ним трансформується і наш герой. Ненудний гумор - в нашому нудному і повсякденному житті", – розповідає хореограф-постановник вистави Костянтин Томільченко.

22 лютого: Improv Live Show (квитки)

Improv Live Show (фото: Caribbean Club)

Розважальне шоу Improv Live Show – це влучний гумор на актуальні теми та скетчі, які ви не побачите на телебаченні. В шоу немає режисури та сценарію: все, що відбувається в програмі – народжується прямо на сцені. Після перегляду Improv Live Show гарантований гарний настрій та позитивні враження.

Improv Live Show створили актори відомих телевізійних шоу "Вечірній Київ", "Ліга Сміху", "Розсміши Коміка", "Жіночий Квартал": Роман Міщеряков, Валік Міхієнко, Вова Шумко та Костя Трембовецький. Вони відточили свою майстерність на найгучніших телевізійних проєктах та знають, як завести зал.

27 лютого: стендап "Люта комедія" (квитки)

Cтендап-вечір "Люта комедія" від Ukrainian Stand-Up Agency – це сміливий та відвертий гумор про те, що відбувається з нами і навколо нас. Знайомі життєві ситуації, курйози, проблеми та теорії їх смішного вирішення.

27 лютого на одній сцені зберуться 6 супер-коміків, відомих глядачам за такими ТВ-шоу, як "Розсміши Коміка", "ГудНайт Клаб", "Стендап ШОУ", "Комік на мільйон" та іншими: Іван Жорноклей, Сергій Степанисько, Андрій Бережко, Максим Коновал, Раміль Янгулов та Денис Корабльов. Коміки поділяться з глядачами своїми думками та емоціями, які не залишать байдужим нікого.

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