"Зимова країна на ВДНГ": гид по праздничным развлечениям и локациям

12 декабря на территории Экспоцентра в шестой раз открылся тематический парк новогодних развлечений "Зимова країна на ВДНГ". Почувствовать праздничную атмосферу парка поможет чек-лист наиболее интересных локаций. Не упустите зиму!
Покататься на катке с друзьями
Берите с собой друзей и любимых и развлекайтесь в стиле настоящих нью-йоркцев. Практически две тысячи квадратных метров льда для виртуозных па и пируэтов в самом центре Экспоцентра. В этом году каток увеличили и оборудовали рядом с ним смотровую площадку — удобные трибуны, с которых можно наблюдать за своими близкими и друзьями, или же отдохнуть после катания.
Кататься под открытым небом можно в своих коньках, а можно взять их в пункте проката. И не стоит беспокоиться о том, куда деть свои вещи на время катания. На катке работает надежная камера хранения.
График работы: с 10:00 до 22:00.
Устроить гастротур на уличном фудкорте
Рядом с катком предусмотрительно расположили уличную территория фудкортов с угощениями в формате to-go и широким выбором горячих напитков. Чтобы сразу нырнуть в праздничную атмосферу и согреться после катания, берите ароматный глинтвейн (есть и безалкогольные виды) или какао и отправляйтесь дальше исследовать территорию зимних развлечений.
График работы: с 10:00 до 21:00.
Посетить Резиденцию Санты
Традиционно к новогодним праздникам в 9 павильоне открылось тематическое интерактивное шоу — сказка с волшебными героями, яркими декорациями и увлекательной программой. В этом году любимая локация многих гостей изменилась внешне и увеличилась в три раза. На площади размером более 1000 м2 вас ждет незабываемое путешествие по сказочному лесу, в окружении волшебных существ. А кульминацией станет визит в домик Санты, здесь можно увидеть главного героя зимы и его веселых помощников-эльфов.
График работы: с 10:00 до 21:00 (касса работает до 20:00).
Узнать, как осуществляются мечты в "Рождественской Фабрике Грез"
Это сказочный городок с реалистичными декорациями, где во время рождественского приключения, можно узнать как исполняются мечты детей. В этом году все гости "Різдвяної Фабрики Мрій" получат памятный подарок — специальный набор для творчества, с помощью которого можно самостоятельно разрисовать рождественский шарик.
Впервые в истории ВДНГ для всех желающих на фабрике будут проводить и виртуальные экскурсии по локации. Праздничная приключенческая онлайн-игра раскроет тайны только тем, кто дойдет до конца! Во время интерактивного квеста, вы отправитесь в виртуальное путешествие, в котором главный Эльф станет проводником через все тайные мастерские фабрики.
График работы: с 10:00 до 21:00 (касса работает до 20:00).
Купить подарки на праздничной ярмарке
Любимая ярмарка подарков — впервые под открытым небом. В новом сезоне "Зимової країни" каждый домик на ярмарке имеет свой уникальный ассортимент и выбор сувениров, поэтому с пустыми руками точно никто не останется. В этом году здесь представлен широкий ассортимент разнообразных украшений для дома, новогодних аксессуаров, игрушек, а также сладостей.
График работы: с 10:00 до 21:00.
Покататься на тюбинговых горках
Вспомнить драйв, который чувствуешь в детстве, съезжая с крутого склона на санках, можно в зоне тюбинговых горок. К тому же спуск на надувных тюбах значительно мягче, а искусственное покрытие, которое здесь используют вместо снега, дает действительно мощное ускорение. На ВДНГ традиционно работают две горки — для детей (высота 4 метра) и для взрослых (высота 9 метров).
График работы: с 10:00 до 22:00.
Развлечься на аттракционах
Впервые в "Зимовій країні" создали настоящую Фабрику аттракционов. Здесь можно заглянуть в Зеркальный лабиринт Майя, очутиться в космосе, где гравитация бессильна и даже попробовать сбежать из Алькатраса — самой строгой тюрьмы в мире.
График работы: с 10:00 до 21:00.
Посетить интерактивную экспозицию "Динозавры морских глубин"
В этом году значительная часть программы "Зимової країни" включает не только развлекательные, но и образовательные зоны досуга. К ним относится и интерактивная образовательная выставка, что с первых минут погружает посетителей в невероятное путешествие во времени, когда гигантские морские рептилии жили на нашей планете. Окунитесь в давние глубины и откройте для себя загадочную сущность доисторических существ. Гостей здесь ждут десятки реалистичных экспонатов, самый большой из которых длину 15 метров в длину и более 5 метров в высоту. Монстры имеют аутентичный цвет, текстуру, воспроизводят естественные движения и звуки и даже "дышат". Откройте для себя, как невероятно выглядел морской мир много лет назад.
График работы:с 10:00 до 21:00.
Приблизиться к природе в "Animal Park", или же попасть в настоящие тропики на локации "Планета бабочек"
"Animal Park" — это интерактивная локация на ВДНГ, которая заинтересует каждого, кто любит животных и желает узнать о них как можно больше. Однако не только здесь можно в буквальном смысле прикоснуться к природе. В 11 павильоне ВДНГ разместилась тропическая ферма "Планета бабочек", где гости могут наблюдать полный цикл развития — яйцо-гусеница-куколка-бабочка.
График работы: с 10:00 до 21:00.
Испытать свою изобретательность в веревочному парку SkyPark
Догадаетесь ли вы без подсказки инструктора, как пройти спираль ДНК, загадочный тибетский мостик, шаткий рукоход и как удержать равновесие на велосипеде или скейте, что движутся по тросу? Финальным этапом и вознаграждением для смельчаков, которые пройдут все препятствия, станет незабываемый полет на троллее, головокружительный спуск на SkyLine или же неповторимое ощущение свободного падения на устройстве QuickJump.
График работы: с 10:00 до 20:00 (касса работает до 19:30).
Парк развлечений под открытым небом "Зимова країна на ВДНГ" работает с 12 декабря до 14 марта
Кстати, чтобы новогоднее настроение не покидало и после прогулки, скачивайте праздничный стикерпак в Viber, который команда ВДНГ создала специально к старту "Зимової країни". Его герои — жители парка — веселые снеговики. Скачать стикеры можно бесплатно.