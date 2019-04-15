217 километров от берега: в открытом море спасли необычного пса

Собаку спасли в Сиамском заливе рабочие с плавучей буровой платформы. Она плыла в волнах на расстоянии в 217 километров от берега. Историю необычного пса рассказали в издании Daily Mail.

Пса в море заметили случайно и если бы волны оказались немного выше, то они скрыли бы его от людей. Рабочие плавучей буровой платформы заметили собаку в море и позвали его, чтобы вытащить.

Рабочие случайно заметили в волнах собаку (Viral Press)

Пес забрался на металлическую решетку внизу платформы, и они смогли его достать с помощью тросов. Его напоили и накормили. После пережитого у пса был обезвожен организм и состояние шока. Собаку назвали Бунрод (В переводе - Выжившая).

Через два дня Бунрод передали на нефтяной танкер, который проходил поблизости и собаку доставили в Таиланд, где в городе Сонгхла передали в ветеринарную клинику. Выяснилось, что серьезных повреждений у животного нет.

Собака оказалась в 217 километрах от берега (Viral Press)

Рабочий Хон Витисак, который спас собаку, сообщил, что готов ее приютить, если хозяин необычного пса не найдется. Как собака попала в открытое море – загадка. Кроме того, неизвестно, сколько времени она находилась в воде и откуда и куда плыла.

В Сиамском заливе рабочие спасли необычного пса (YouTube/Viral Press)

Напомним, ранее мы писали о том, что в Киеве на президентских выборах "проголосовала" собака.

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