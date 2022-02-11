48-летняя Руслана открыто высказалась о попытках забеременеть: "природа не даст"

"Когда я ему сказала: "Саша, представляешь мы с тобой так хотим, просто у нас не получалось, по-всякому". И истощенность организма сильна. Если ты очень истощен, тебе природа не даст забеременеть. Она понимает, что у тебя нет того потенциала, который нужен для ребенка", - откровенно высказалась Руслана.

Также певица дала совет девушкам, которые, как и она, желают завести малыша.

"Я бы хотела поделиться одним секретом, если девушки там захотят идти на ЭКО протоколы, или другие какие-то моменты, – главное сказать себе, что я хочу ребенка", - поделилась Руслана.

Певица рассматривает усыновление

К слову, Руслана признавалась, что всерьез задумывалась об усыновлении. О таком смелом и ответственном решении год назад она рассказала в интервью Алесе Бацман.

На мысль об усыновлении малыша звездную пару натолкнули трагические события на Донбассе, где в результате военных действий осталось немало детей-сирот.

Руслана очень хочет познать радость материнства (instagram.com/ruslana.lyzhychko)

Тогда исполнительница "Диких танцев" отметила, что сначала хочет попробовать самостоятельно родить ребенка и не оставляет попыток, а уж потом думать о приемном сыне или дочке.

Родители Русланы давно обеспокоены вопросом о внуках. Они опасались, что в приоритете у дочери будет карьера, но певца уверяет, что главное для нее – семья. Александр тоже многие годы мечтает стать отцом, а Руслана только "за".

"Наша бурная жизнь не позволяла подойти к этому периоду. И сейчас, несмотря ни на что, сколько бы ни было впереди проектов или бурных событий, я озвучила, что действительно хочу иметь ребенка", - высказалась тогда о материнстве артистка.