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5 икон пропало: под Ровно священника и сторонников УПЦ МП вытолкали из храма (видео)

STYLERЖизнь    14.04.2019 - 21:53
5 икон пропало: под Ровно священника и сторонников УПЦ МП вытолкали из храма (видео)
Фото: коллаж РБК-Украина

Одной женщине потребовалась медицинская помощь

Священника РПЦ в Украине (бывшая УПЦ Московского патриархата) вывели под руки из храма в селе Копытов под Ровно. Кроме протоиерея Игоря Власюка, выгнали также и некоторых его сторонников, причем одной женщине потребовалась медицинская помощь - ее госпитализировали, передает издание "UA Ровно".

Инцидент произошел 13 апреля. Священника под возгласы "Позор!" заставили покинуть храм после того, как местная община вышла из УПЦ и присоединилась к Православной церкви Украины. 

Еще в феврале на сборах за переход к ПЦУ проголосовали 122 человека из 126-ти.

Временно и.о. председателя приходского совета Виталий Палядник рассказал, что громада приглашала священника и кассира, чтобы передать имущество согласно книге учета.

"Они обложили нас словами и не захотели. Инвентаризация? Как таковой ее не было, потому некому. Посмотрели, что там. Я здесь 20 лет изо дня в день и знаю, что где должно быть. Так после собрания 5 икон исчезло", - рассказал он.

5 икон пропало: под Ровно священника и сторонников УПЦ МП вытолкали из храма (видео)

Фото: rv.suspilne.media

Сторонники ПЦУ объяснили, что хотят, чтобы в местном храме служили на украинском языке, и чтобы церковь была украинской.

В полиции заявили, что у сторонников ПЦУ есть все необходимые документы, включая решение ОГА от 26 марта о регистрации религиозной общины.

"Поэтому полиция просто обеспечивала функцию охраны правопорядка. Конфликт исчерпан", - говорит представитель ГУ Нацполиции в Ровенской области Антон Крук.

Сам священник заявляет, что он "защищает УПЦ". Также Власюк рассказал о начале "религиозной вражды" и о том, что правительство "создало войну на востоке и в селах делает войну".

 Видео: YouTube / Телеканал UA: Ровно

Как сообщалось ранее, в марте в Черновицкой церковная община села Бережонка проголосовала за переход церкви святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова из подчинения бывшей УПЦ МП к ПЦУ. Но собрание общины закончились дракой священников

Напомним, в феврале в селе Гнездичне под Тернополем произошла потасовка возле Свято-Преображенского храма, в результате пострадал настоятель религиозной общины протоиерей Стефан Балан

Добавим, что отказ РПЦ в Украине (бывшая УПЦ Московского патриархата) изменить свое название влечет за собой серьезные последствия. Крайний срок для переименования - 27 апреля.

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