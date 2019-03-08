Ад на колесах: в Чернигове под облсоветом полностью сгорел троллейбус (фото, видео)

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Троллейбус загорелся прямо на ходу

В Чернигове сгорел троллейбус прямо во время движения. Инцидент произошел в центре города на проспекте Мира около областного совета и библиотеки имени Короленко. К счастью, никто из пассажиров не пострадал, передает местное издание Cntime.cn.ua.

Отмечается, что общественный транспорт полностью сгорел и восстановлению уже не подлежит.

В сети появилось видео и фото с места происшествия. Как видно на кадрах, огонь был очень сильный, а черный дым поднялся на многие метры.

Фото: cntime.cn.ua

Троллейбус марки ЗИУ 1992 года выпуска был одним из самых старых в городе.

Как сообщил представитель Черниговского троллейбусного управления Никита Викторов, причиной возгорания стало короткое замыкание высоковольтных цепей.

Видео: YouTube / Телеканал Новый Чернигов

Как сообщалось ранее, в декабре 2018 года в Киеве на улице Елены Телиги загорелся троллейбус с пассажирами. Огонь потушил мужчина, который взобрался на крышу троллейбуса, при помощи огнетушителя.

Также мы писла о том, что 9 декабря в Харькове в троллейбусе с пассажирами во время движения произошло возгорание. В связи с инцидентом никто не пострадал.

Напомним, не так давно в Киеве троллейбус внезапно вылетел с дороги на тротуар и врезался в бетонное ограждение.