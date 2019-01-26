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Ампутация после вывиха: скандал с халатностью врача получил продолжение

STYLERЖизнь    26.01.2019 - 09:05

Видео: скандал с ампутацией ноги пенсионерки получил продолжение (youtube-канал/Novosti-N)

Скандал с врачебной халатностью в Николаевской области, из-за которой пенсионерка потеряла ногу, получил неожиданное продолжение благодаря прокуратуре. Об этом сообщил первый заместитель главы ОГА Вячеслав Бонь, передает "Nikolaev24".

Так, по словам чиновника, халатность врачей теперь будет расследовать прокуратура, а все сведения были внесены в Единый реестр по статье "Неисполнение или ненадлежащее исполнение медицинским или фармацевтическим работником своих профессиональных обязанностей вследствие небрежного или недобросовестного к ним отношения, если это повлекло тяжкие последствия для больного".

Примечательно, что теперь виновникам инцидента грозит наказание в виде лишения свободы до двух лет, а также лишения права занимать определенные должности на срок до пяти лет.

Напомним, жительница Братского района Николаевской области Елена Жаковская обратилась за помощью к медикам с вывихом ноги, однако позже ей пришлось пожалеть о своем решении. Халатность врачей стоила ей ноги.

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