Поступила с вывихом, а потеряла ногу: в больнице под Николаевом разгорелся скандал

Видео: (YouTube/ТСН)

Жительница Братского района Николаевской области Елена Жаковская обратилась за помощью к медикам с вывихом ноги, однако позже ей пришлось пожалеть о своем решении. Подробности инцидента рассказали в сюжете ТСН.

Все началось с того, что женщина поскользнулась на льду и травмировала ногу. Боль была ужасной, Жаковская предположила, что сломала ее. Тогда она обратилась в больницу, где ее направили к областным хирургам. Однако врач успокоил пострадавшую, сказав, что это всего лишь вывих.

"Сказал, что двойной вывих очень тяжелый со смещением. Поскольку я не профессионал, я подумала: слава Богу, что хоть не перелом. Заверил, что отек спадет, гипс наложат", - говорит пострадавшая.

Скриншот видео: (YouTube/ТСН)

Однако через два дня нога совершенно онемела, а колено распухло. Тогда Елене заявили, что ампутация является единственным выходом. "Погибшие ткани мышц уже всасывались в кровь - пострадали бы почки, острая недостаточность, гемодиализ, смерть. То есть здесь фактически шел разговор о спасении жизни", - пояснил главный сосудистый хирург Николаевской области Юрий Баляба.

"Поступила с вывихом, а потеряла ногу", - со слезами на глазах рассказывает Елена Жаковская. Медик, который осматривал Елену, был уверен, что с ногой все хорошо - с его слов, после вправления суставов появилась пульсация. Однако в том, что стала инвалидом, Елена и ее родные обвиняют исключительно районных врачей.

"Он на глаз определял степень тяжести травмы. Врач-травматолог не может определить пульсацию вен, сосудов и нервных окончаний. Для этого нужна специальная аппаратура. ХХІ век на дворе", - говорит сын пострадавшей Юрий Дроздов.

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