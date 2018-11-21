"Ампутировали по ошибке": умерла пенсионерка, которой отрезали здоровую ногу

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Женщине провели вторую операцию и ампутировали еще одну ногу

Пенсионерка Мария Дронова, которой по ошибке ампутировали здоровую ногу вместо больной, скончалась. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на собственные источники.

89-летняя пенсионерка из Воронежа, которой врачи ампутировали здоровую ногу вместо больной, скончалась 21 ноября в больнице. Эту информацию подтвердили и в пресс-службе департамента здравоохранения.

Сын пенсионерки рассказал, что в последние дни женщина находилась в очень плохом состоянии. Она почти не ела и пила с трудом.

Также сообщается, что после первой операции, во время которой врачи ошибочно ампутировали левую ногу до середины бедра вместо правой, в которой уже были необратимые поражения, медики настояли на том, чтобы провести вторую операцию и ампутировать сразу и больную ногу.

Операция была проведена через три дня после первой, хотя сын настаивал на том, что матери нужно было восстановиться.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что Мария Дронова была госпитализирована в больницу с жалобами на сильные боли в правой ноге, которые не становились слабее после приема препаратов.

Врачи, которые осматривали Дронову, сообщили, что нужна немедленная ампутация больной ноги, так как она сильно поражена.

Но после операции, сын пенсионерки обнаружил, что медики отрезали матери не ту ногу. Он попытался устроить скандал, но врачи показали ему выписки из истории болезни, в которой указано, что ампутировать нужно было левую ногу.

Кроме того, они объяснили, что поражены болезнью обе ноги и обе придется ампутировать.

Полиция открыла уголовное дело по статье "причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей".

Также мы рассказывали о том, что родители 6-месячного ребенка винят в смерти малыша врачей.

Видео: РБК-Украина